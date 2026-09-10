Ante nueva alza de los combustibles: Revisa los principales descuentos en bencina para este jueves

10 sept. 2026 - 10:00 hrs.

Hoy las bencinas sufrirán un alza considerable, según confirmó ayer el informe de precios de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP). En concreto, los combustibles de 93 y 97 octanos subirán $35 por litro, mientras que el diésel aumentará $89.

Es por esto que algunas de las bencineras más importantes del país han lanzado una serie de ofertas para aliviar el bolsillo de los conductores. Estas ayudas cobran mayor relevancia a pocos días de las Fiestas Patrias, ya que muchas personas se movilizan dentro de sus ciudades, mientras que otras realizan viajes fuera de ellas.

Descuentos vigentes por estación de servicio

Copec

Coopeuch : Hasta $200 de descuento por litro pagando con tarjetas Coopeuch a través de la App Copec (hasta $50/lt presencial en estación, $100/lt con débito/prepago Dale en app y $200/lt con crédito en app). Tope diario de $10.000.

: Hasta $200 de descuento por litro pagando con tarjetas Coopeuch a través de la App Copec (hasta $50/lt presencial en estación, $100/lt con débito/prepago Dale en app y $200/lt con crédito en app). Tope diario de $10.000. Santander Consumer : $100 de descuento por litro para clientes con crédito automotriz al día. Aplica mediante código en la App Copec, con un tope de 70 litros por carga.

: $100 de descuento por litro para clientes con crédito automotriz al día. Aplica mediante código en la App Copec, con un tope de 70 litros por carga. BCI : 7% de cashback todos los jueves pagando con Tarjeta de Crédito Bci mediante la App Copec (requiere activación previa en BciPlus+).

: 7% de cashback todos los jueves pagando con Tarjeta de Crédito Bci mediante la App Copec (requiere activación previa en BciPlus+). Caja Los Andes: $15 por litro de descuento para afiliados pagando con la App Copec mediante cupón en la sección "Cupones Full".

Shell

Scotiabank: Hasta $200 de descuento por litro pagando con Tarjetas de Crédito Visa Scotiabank a través de la App Shell. Tope de $4.000 por carga diaria (máximo 2 cargas mensuales).

Hasta $200 de descuento por litro pagando con Tarjetas de Crédito Visa Scotiabank a través de la App Shell. Tope de $4.000 por carga diaria (máximo 2 cargas mensuales). Especial Diésel: $50 de descuento por litro en diésel los días jueves ingresando el código DIESEL50 en la App Shell.

Happy Shell: $50 de descuento por litro en una carga durante todo el mes de tu cumpleaños pagando con la App Shell.

Aramco

Tarjeta ABC / La Polar: $150 de descuento por litro de bencina y parafina los jueves pagando con tarjeta ABC, ABCVisa o La Polar Visa. Tope mensual de $10.000 vía App o $8.000 presencial.

Para aprovechar cada uno de estos beneficios, es importante verificar las condiciones particulares en las aplicaciones y página de cada compañía antes de iniciar la carga. Planificar las paradas en ruta y revisar qué tarjeta o convenio conviene utilizar puede significar un ahorro considerable de cara a los viajes y traslados del fin de semana largo de la próxima semana.

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