¿Quiénes reciben el nuevo bono de $30 mil? Revisa si te corresponde

10 sept. 2026 - 07:00 hrs.

El bono extraordinario de $30.000 por cada niño o niña ya fue aprobado por la Cámara de Diputados y despachado a ley. La iniciativa impulsada por el Gobierno busca entregar un apoyo económico a miles de familias chilenas ante el alza en el costo de la vida.

El beneficio será entregado de manera automática, sin necesidad de postular, utilizando la información que ya tiene el Estado. Sin embargo, existen requisitos que deben cumplirse para acceder al aporte.

¿Cómo saber si me corresponde el bono de $30 mil?

El pago se otorgará por cada integrante que cumpla con las condiciones establecidas en la ley. Para recibirlo, el niño o niña debe:

Tener entre 0 y 13 años al 1 de junio de 2026.

al 1 de junio de 2026. Pertenecer al 80% más vulnerable de acuerdo con el Registro Social de Hogares (RSH).

También se incorporaron situaciones especiales que permiten acceder al beneficio.

¿Quién recibirá el pago?

El beneficio contempla un orden de prioridad para determinar qué adulto recibirá directamente la transferencia bancaria. La prelación es la siguiente:

Personas que reciben el Subsidio Familiar (SUF).

Quienes cobran la Asignación Familiar o Asignación Maternal.

Beneficiarios del subsidio para personas con discapacidad, establecido en el artículo 35 de la Ley N.º 20.255.

Personas que reciben transferencias del subsistema Seguridades y Oportunidades.

El jefe o la jefa de hogar, cuando no corresponda ninguno de los casos anteriores.

Para comprobar si se cumple con esta condición, las personas pueden ingresar al sitio oficial de ChileAtiende (en este enlace) utilizando su ClaveÚnica y revisar el porcentaje correspondiente dentro del Registro Social de Hogares.

Nuevos beneficiarios del bono

Los niños y niñas que forman parte de familias de acogida podrán recibir el aporte sin necesidad de cumplir con el requisito de vulnerabilidad socioeconómica.

Además, podrán ser considerados los recién nacidos entre el 2 de junio de 2026 y el 15 de marzo de 2027, siempre que sus madres pertenezcan al 80 % de los hogares más vulnerables.