Investigan crimen de hombre a pocas cuadras del terminal de buses de Estación Central

10 sept. 2026 - 06:50 hrs.

¿Qué pasó?

Un grave hecho de violencia cobró la vida de un hombre de 30 años en plena vía pública de la comuna de Estación Central. El crimen se registró en la intersección de la calle Obispo Javier Vásquez, a solo pasos del terminal de buses.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, la víctima —sin antecedentes policiales— se desplazaba caminando por la zona cuando fue interceptada por un desconocido. Sin mediar discusión previa, el atacante percutó una ráfaga de disparos y luego huyó hacia un paradero desconocido.

La investigación quedó a cargo del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía, en conjunto con el Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar). El fiscal del caso precisó que el atacante habría actuado en solitario y dejó evidencia balística de significación en el lugar.

Los detalles del crimen

La víctima recibió al menos tres disparos mortales concentrados en la zona del cuello y el costado derecho de la región costal.

De acuerdo a lo anterior, los peritos levantaron al menos 8 a 10 vainillas servidas en el punto del ataque, dando cuenta de la agresividad del hecho.

Uno de los proyectiles percutados por el tirador terminó impactando la carrocería de un vehículo ajeno que transitaba por las cercanías.

Pese a que el hombre atacado fue trasladado de urgencia hacia la ex Posta Central con la intención de salvarle la vida, los equipos médicos confirmaron su deceso antes de ingresar al recinto hospitalario debido a lesiones graves.

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