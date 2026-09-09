Microbús se vuelca en Valparaíso y termina chocando contra poste: Accidente dejó a 446 clientes sin luz

09 sept. 2026 - 20:54 hrs.

¿Qué pasó?

Un microbús del transporte público se volcó durante la tarde de este miércoles en Valparaíso y posteriormente impactó contra infraestructura eléctrica, provocando un corte de suministro en el sector.

El accidente ocurrió en el camino Cintura, en el cerro Toro, frente al sector del Club Cochrane. Tras el volcamiento, el vehículo terminó sobre la vereda, a escasa distancia de una vivienda.

Microbús impactó infraestructura eléctrica

De acuerdo con UCV Radio, el accidente provocó daños en la infraestructura eléctrica y dejó a 446 clientes sin suministro eléctrico en el sector, según informó Chilquinta.

Hasta el lugar llegaron unidades del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, luego de que su Central de Gestión de Incidentes despachara los móviles 22 y 123 para atender la emergencia.

También concurrieron equipos del SAMU, que realizaron una evaluación de las personas involucradas en el accidente.

Personas lesionadas tras el volcamiento

Según los antecedentes preliminares, se registraron personas lesionadas producto del volcamiento. Sin embargo, la cantidad y gravedad de los afectados todavía debe ser precisada.

En paralelo, se desarrollaban las labores destinadas a abordar los daños ocasionados en la infraestructura eléctrica y restablecer el suministro en la zona.

Las circunstancias en que se produjo el volcamiento y el posterior impacto contra el poste deberán ser determinadas mediante las diligencias correspondientes.

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