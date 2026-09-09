Gobierno retira a Chile de Convención sobre Cooperación Fiscal Internacional de la ONU

09 sept. 2026 - 19:21 hrs.

¿Qué pasó?

El Gobierno del Presidente José Antonio Kast decidió retirar a Chile de las negociaciones de la Convención sobre Cooperación Fiscal Internacional para los Estados miembros de Naciones Unidas (ONU).

El instrumento jurídico comenzó a elaborarse en 2025 y tiene como objetivo desarrollar un sistema de colaboración tributaria entre los países miembros. El proceso de negociación está previsto que culmine en 2027.

La decisión del Gobierno

Según publicó La Tercera, desde la Cancillería explicaron que Chile reconoce la importancia de la cooperación tributaria internacional y que participó en el proceso evaluando el rumbo de las negociaciones y sus implicancias jurídicas.

Sin embargo, el análisis técnico del Ejecutivo concluyó que el texto actualmente en discusión presenta "incertidumbres considerables respecto su alcance y funcionamiento" que podrían limitar la soberanía del país en materia tributaria.

Argumento de Cancillería

Desde el Gobierno señalaron que esas disposiciones deben estar en línea con el marco constitucional, la política fiscal y los compromisos internacionales vigentes de Chile.

La decisión fue valorada por el Partido Nacional Libertario. Su presidente, Johannes Kaiser, sostuvo que las decisiones tributarias del país deben tomarse en Chile, mientras que el secretario general de la colectividad, Juan Antonio Urzúa, calificó el retiro como "una buena señal".

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