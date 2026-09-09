"Junto a mi perro": Miguel Bosé publica video usando audio de interpretación de Mauricio Pinilla de "Si tú no vuelves"

09 sept. 2026 - 19:35 hrs.

La particular presentación de Mauricio Pinilla en un reconocido programa de canto continúa generando reacciones en redes sociales y ahora cruzó las fronteras de Chile. El propio Miguel Bosé decidió sumarse a las publicaciones que surgieron tras la interpretación de uno de sus clásicos.

El cantante español compartió un video en su cuenta de TikTok en el que aparece junto a sus perros. Lo llamativo del registro es que escogió como audio un fragmento de la versión de “Si tú no vuelves” que el exfutbolista interpretó en el programa de Chilevisión.

La elección de Bosé no pasó inadvertida, especialmente por la escena que protagonizó Pinilla durante su presentación y que rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados de su interpretación.

El guiño a una de las frases de la canción

El video publicado por Miguel Bosé también tiene un detalle que parece hacer referencia directa a la letra original de la canción.

En uno de los versos de “Si tú no vuelves”, el artista español canta: “Me quedaré aquí, junto a mi perro, espiando horizontes”.

Precisamente esa frase adquirió un nuevo significado en la presentación de Mauricio Pinilla, quien durante su interpretación dijo supuestamente: “junto a mi perro en ese lugar”.

La coincidencia entre la letra, la particular versión realizada por el exseleccionado chileno y el video de Bosé junto a sus perros fue interpretada en redes sociales como un guiño del cantante a todo el fenómeno que se generó alrededor de la presentación.

Así, la comentada versión de Pinilla volvió a aparecer en redes sociales, esta vez de la mano del propio intérprete español de la canción.