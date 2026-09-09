Lanzan los nuevos iPhone 18 Pro y Pro Max: Estas son sus principales novedades y precios

09 sept. 2026 - 15:15 hrs.

Apple presentó los nuevos iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max, sus modelos más avanzados, con mejoras centradas principalmente en el rendimiento, la autonomía y el apartado fotográfico.

Aunque ambos equipos mantienen pantallas de 6,3 y 6,9 pulgadas, respectivamente, la compañía introdujo cambios en su estructura de aluminio unibody para favorecer la disipación térmica. Además, la Dynamic Island reduce su tamaño y permite ejecutar hasta tres aplicaciones de manera simultánea.

La gran novedad está en las cámaras

Uno de los principales cambios de esta generación está en el sistema fotográfico. Por primera vez en un iPhone, el sensor principal de 48 megapíxeles incorpora apertura variable mecánica, lo que permite controlar físicamente la cantidad de luz que llega al sensor.

Esta característica entrega un mayor control sobre la profundidad de campo y la exposición, especialmente en fotografías nocturnas y retratos.

La aplicación Cámara también incorpora un dial dedicado para modificar manualmente la apertura, sin necesidad de ingresar a menús secundarios.

El sistema trasero se completa con un arreglo triple de 48 MP, compuesto por el sensor principal, un Ultra Gran Angular de 48 MP y un Teleobjetivo x2 de 48 MP. En la parte frontal, en tanto, se estrena un sensor cuadrado de 18 MP.

Nuevo procesador y más potencia

Los iPhone 18 Pro y 18 Pro Max incorporan el nuevo Apple A20 Pro, descrito como el primer microprocesador para teléfonos fabricado bajo un proceso de 2 nanómetros.

El chip incluye una GPU de siete núcleos, optimizada para videojuegos de alta exigencia gráfica, además de un Neural Engine de 32 núcleos destinado a tareas de inteligencia artificial ejecutadas de manera local.

A esto se suma un aumento del 50% en el ancho de banda de la memoria RAM, que llega a los 12 GB en ambos modelos.

En el apartado estético, Apple también modificó el cristal trasero para igualar su tonalidad con el marco de aluminio y eliminar el efecto de doble tono presente en generaciones anteriores.

Más batería y carga rápida

La autonomía también recibió mejoras. Según lo informado, el iPhone 18 Pro alcanza hasta 36 horas, mientras que el iPhone 18 Pro Max llega hasta 45 horas.

La carga rápida también fue mejorada y permite alcanzar hasta un 50% de batería en 15 minutos.

¿Cuánto cuesta el iPhone 18 Pro?

Los nuevos modelos parten con 256 GB de almacenamiento y presentan un aumento de precio respecto de la generación anterior.

iPhone 18 Pro : Desde los $1.549.990.

: Desde los $1.549.990. iPhone 18 Pro Max: Desde los $1.699.990.

El encarecimiento estaría relacionado con el aumento en el costo de componentes como la memoria RAM, aunque no se detalló una razón oficial durante la presentación.

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