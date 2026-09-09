Alcalde White se querella contra el "Indio Juan" tras presunto plan para asesinarlo

09 sept. 2026 - 20:29 hrs.

¿Qué pasó?

El alcalde de San Bernardo, Christopher White, presentó una querella criminal contra Juan Abdón Flores Valenzuela, conocido como "Indio Juan", por el delito de asociación criminal.

La acción judicial sostiene que existiría una organización integrada por al menos tres personas, con coordinación, distribución de funciones y continuidad en el tiempo.

Asociación criminal

Según la querella, la investigación del Ministerio Público y la PDI habría detectado comunicaciones para planificar un ataque contra el alcalde.

De acuerdo con los antecedentes expuestos, el supuesto ataque se habría planificado para antes del 18 de septiembre de 2026.

El documento señala que las comunicaciones investigadas habrían permitido identificar seguimientos, rutinas, lugares y funciones asignadas a distintos integrantes de la presunta organización.

White vincula estos hechos con las medidas impulsadas por el municipio para combatir el narcotráfico y recuperar el control territorial en sectores como las poblaciones San Esteban y Santa Rosa de Lima.

El alcalde sostiene que los antecedentes sugerirían la existencia de una estructura criminal y no solamente de un acuerdo ocasional para cometer un delito.

La querella plantea que el hecho de que el supuesto ataque no se concretara no impide investigar el delito de asociación criminal, considerado autónomo del eventual crimen que se habría planificado.

Alcalde también pide investigar otros delitos

Además, White solicita que se investiguen otros posibles delitos, entre ellos homicidio tentado, amenazas, conspiración u otros que surjan durante la investigación.

Finalmente, el alcalde pidió al tribunal remitir los antecedentes al Ministerio Público, ampliar la investigación e identificar a todos los posibles responsables como autores, cómplices o encubridores.