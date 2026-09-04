Revocan prisión preventiva de hijo de Julia Chuñil, pero seguirá detenido mientras se revisa

04 sept. 2026 - 15:17 hrs.

¿Qué pasó?

Un nuevo giro tuvo este viernes el caso de Julia Chuñil. El Juzgado de Garantía de Los Lagos resolvió revocar la prisión preventiva de Javier Troncoso Chuñil, uno de sus hijos, quien es investigado por su presunta participación en la desaparición y muerte de la mujer mapuche.

Seguirá detenido

Troncoso era el único de los tres hijos de Julia que permanecía en prisión preventiva. La resolución fue adoptada luego de que su defensa solicitara nuevamente revisar la medida cautelar.

Sin embargo, el imputado continuará detenido por ahora. La Fiscalía de Los Ríos apeló inmediatamente la decisión, por lo que será la Corte de Apelaciones de Valdivia la que deberá resolver si mantiene el cambio de cautelar o determina que Troncoso vuelva a prisión preventiva.

La tesis del Ministerio Público

Julia Chuñil fue vista por última vez en noviembre de 2024, en la comuna de Máfil, región de Los Ríos. Desde entonces, el Ministerio Público inició su búsqueda y posteriormente sostuvo que sus tres hijos tendrían participación en el presunto crimen.

Según la tesis de la Fiscalía, Javier Troncoso Chuñil habría asesinado a su madre luego de una discusión. El conflicto se habría originado porque Julia habría impedido que uno de sus hijos le robara la pensión a un adulto mayor.

Los tres hermanos fueron formalizados por el parricidio de Julia Chuñil, aunque Javier era el único que permanecía privado de libertad.

La postura de la defensa

Tras conocer la resolución, la abogada Karina Riquelme sostuvo que el tribunal consideró que existen otras medidas capaces de resguardar el desarrollo de la investigación.

“El argumento que entrega el magistrado es que la prisión preventiva no puede pasar a ser una pena anticipada y que otras medidas cautelares pueden proteger el procedimiento”, explicó la defensora, según consignó BiobioChile.

“El procedimiento puede continuar sin que la libertad de Javier en ningún momento afecte todas las diligencias que está llevando adelante la Fiscalía”, afirmó.