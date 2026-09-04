Reaparece en redes sociales la recordada actriz Roxana Campos: Conoce a qué se dedica actualmente

04 sept. 2026 - 15:45 hrs.

Una ola de cariño y nostalgia provocó en redes sociales la reaparición pública de la emblemática actriz chilena Roxana Campos. La intérprete de 68 años sorprendió a sus seguidores al compartir imágenes de su presente en Europa, mostrando su vida actual, lejos de la actuación tradicional.

Un registro desde Inglaterra y el cariño del público

A través de su plataforma de Instagram, Campos difundió un video grabado durante su estadía en Inglaterra, en el cual mostró pasajes de un encuentro enfocado en actividades místicas y sanadoras.

La publicación no tardó en llenarse de reacciones de los usuarios que recordaron con entusiasmo su trabajo en pantalla. "¡Qué lindo volver a verte!", "Tremenda actriz" y "Cómo olvidarte", fueron parte de los comentarios se multiplicaron en la publicación.

Asimismo, sus fieles seguidores revivieron recordados personajes como el de la inolvidable "Cojinova" en Romané, además de sus aplaudidos roles en producciones de la talla de Iorana, La Fiera, Pampa Ilusión y El Circo de las Montini.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por RoxanaHumitosSagrados (@roxanacamposaraya)

Alejada de las pantallas

La intérprete se encuentra distanciada de las pantallas de televisión desde el año 2012. Desde entonces, decidió dar un giro rotundo a sus prioridades y enfocar su vocación en el desarrollo personal, las terapias alternativas y las prácticas espirituales.

La propia actriz relató en años anteriores que el interés místico siempre la acompañó. Sin embargo, fue durante la etapa de la menopausia cuando decidió firmemente dar un "salto al vacío" para concretar sus sueños y dedicarse a tiempo completo a la guía de ceremonias, rituales y la sanación.

A pesar de que sus fanáticos añoran verla de regreso en la televisión abierta, Campos permanece firme y dichosa en la faceta que conecta de lleno con su paz interior.

Todo sobre Famosos chilenos