¿Cómo funcionan los estados de grupo de WhatsApp?

04 sept. 2026 - 16:17 hrs.

La forma en que nos comunicamos a través de WhatsApp continúa evolucionando. Aunque la aplicación de Meta siempre se ha caracterizado por la rapidez de sus mensajes directos y notas de voz, las herramientas dinámicas como los estados han ganado un terreno enorme.

Ahora, la plataforma da un paso más allá al introducir los estados de grupo, una función diseñada para fomentar una interacción mucho más privada, cercana y segmentada dentro de comunidades específicas.

¿Qué son los estados de grupo y cómo se diferencian de los tradicionales?

A diferencia de las publicaciones convencionales —que se comparten de manera abierta con todos los contactos guardados en la agenda según la configuración de privacidad—, los estados de grupo están vinculados de forma exclusiva a la identidad de un chat colectivo.

Esto significa que el contenido publicado no aparecerá en la pestaña general de "Novedades". Solo los integrantes de ese grupo específico podrán visualizarlo, reaccionar o abrir hilos de conversación individuales a partir de la publicación.

Es una solución ideal para compartir momentos sin saturar la memoria del teléfono ni llenar el chat principal con archivos multimedia pesados.

Al igual que los estados estándar, estas publicaciones tienen una duración limitada de 24 horas. Transcurrido ese tiempo, el contenido desaparece automáticamente del grupo.

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Paso a paso: Cómo publicar un estado en un grupo de WhatsApp

Compartir contenido en esta modalidad es muy sencillo y se hace directamente en la conversación. Solo debes seguir estos pasos:

Accede al grupo : Abre la aplicación de WhatsApp y entra en el chat colectivo donde deseas compartir la publicación.

: Abre la aplicación de WhatsApp y entra en el chat colectivo donde deseas compartir la publicación. Inicia la creación: Pulsa sobre la foto de perfil o ícono del grupo, donde ahora aparece un símbolo "+" destacado.

Luego se desplegará un menú con distintas herramientas de edición para personalizar tu contenido:

Texto : Añade notas cortas ajustando tipografías y colores de fondo.

: Añade notas cortas ajustando tipografías y colores de fondo. Música : Agrega canciones o bandas sonoras a tus fotografías y videos.

: Agrega canciones o bandas sonoras a tus fotografías y videos. Audio y video : Graba un mensaje de voz al instante, graba un clip o sube archivos guardados en tu galería.

: Graba un mensaje de voz al instante, graba un clip o sube archivos guardados en tu galería. Diseño : Utiliza herramientas de maquetación para combinar varios elementos en un solo estado.

: Utiliza herramientas de maquetación para combinar varios elementos en un solo estado. Envía el contenido: Tras editar tu publicación con la cámara o los archivos multimedia de tu dispositivo, presiona el botón de enviar.

Con esta novedad, WhatsApp busca dinamizar la vida dentro de los grupos, ofreciendo un espacio efímero e interactivo para compartir el día a día sin interrumpir las conversaciones.

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