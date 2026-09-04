Hasta -12°C: Emiten alerta por heladas en dos regiones del sur de Chile este fin de semana

04 sept. 2026 - 16:16 hrs.

¿Qué pasó?

Este viernes, la Dirección Meteorológica de Chile emitió una alerta por "heladas moderadas a intensas" que se presentarán un día de este fin de semana en zonas de dos regiones del sur del país.

También se emitió un aviso por "heladas normales a moderadas" que se harían presente en otras localidades de las mismas dos regiones.

Alerta por "heladas moderadas a intensas"

La alerta estará vigente desde la madrugada hasta la mañana de este sábado 5 de septiembre, a raíz de una condición de "alta presión fría".

El fenómeno se produciría en la Patagonia Subandina de la región de Los Lagos, y en la Patagonia Subandina Norte de la región de Aysén.

De acuerdo a Meteorología, las bajas temperaturas generarán la formación de escarcha.

El organismo pronosticó las siguientes temperaturas mínimas en cada zona:

Patagonia Subandina de la región de Los Lagos: Desde -9°C a -7°C.

Patagonia Subandina Norte de la región de Aysén: Desde -12°C a -10°C.

Aviso por "heladas normales a moderadas"

También por una "alta presión fría", se encuentra vigente un aviso desde la mañana del sábado 5 hasta la mañana del domingo 6 de septiembre.

El fenómeno afectaría a la Patagonia Subandina de la región de Los Lagos; y a la Patagonia Subandina Norte y Patagonia Subandina Sur de la región de Aysén.

Meteorología pronosticó las siguientes temperaturas mínimas en cada zona:

Región de Los Lagos

Patagonia Subandina: Desde -6°C a -4°C el domingo.

Región de Aysén

Patagonia Subandina Norte: Desde -8°C a -6°C el domingo.

Patagonia Subandina Sur: Desde -8°C a -6°C el sábado.

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