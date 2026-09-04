Hasta -12°C: Emiten alerta por heladas en dos regiones del sur de Chile este fin de semana
¿Qué pasó?
Este viernes, la Dirección Meteorológica de Chile emitió una alerta por "heladas moderadas a intensas" que se presentarán un día de este fin de semana en zonas de dos regiones del sur del país.
También se emitió un aviso por "heladas normales a moderadas" que se harían presente en otras localidades de las mismas dos regiones.
Alerta por "heladas moderadas a intensas"
La alerta estará vigente desde la madrugada hasta la mañana de este sábado 5 de septiembre, a raíz de una condición de "alta presión fría".Ir a la siguiente nota
El fenómeno se produciría en la Patagonia Subandina de la región de Los Lagos, y en la Patagonia Subandina Norte de la región de Aysén.
De acuerdo a Meteorología, las bajas temperaturas generarán la formación de escarcha.
El organismo pronosticó las siguientes temperaturas mínimas en cada zona:
- Patagonia Subandina de la región de Los Lagos: Desde -9°C a -7°C.
- Patagonia Subandina Norte de la región de Aysén: Desde -12°C a -10°C.
Aviso por "heladas normales a moderadas"
También por una "alta presión fría", se encuentra vigente un aviso desde la mañana del sábado 5 hasta la mañana del domingo 6 de septiembre.
El fenómeno afectaría a la Patagonia Subandina de la región de Los Lagos; y a la Patagonia Subandina Norte y Patagonia Subandina Sur de la región de Aysén.
Meteorología pronosticó las siguientes temperaturas mínimas en cada zona:
- Patagonia Subandina: Desde -6°C a -4°C el domingo.
- Patagonia Subandina Norte: Desde -8°C a -6°C el domingo.
- Patagonia Subandina Sur: Desde -8°C a -6°C el sábado.
Leer más de
Notas relacionadas