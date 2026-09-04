Fiestas Patrias a lo Cenicienta: Fondas en la región del Biobío sólo podrán funcionar hasta la medianoche

04 sept. 2026 - 16:41 hrs.

¿Qué pasó?

Las Fiestas Patrias en Biobío tendrán un límite de horario este año. Por decisión de las autoridades y Carabineros, las fondas y ramadas de las 33 comunas de la región solo podrán funcionar hasta las 00:00 horas, bajo una medida unificada que busca mantener la seguridad durante las celebraciones.

La idea de fijar este tope a la medianoche es evitar peleas o hechos violentos de madrugada y permitir que la policía se despliegue mejor en los recintos. Con esto, eventos multitudinarios como las fondas del Estadio Ester Roa Rebolledo en Concepción tendrán que apagar la música y cerrar sus puertas justo a las 12 de la noche.

Eso sí, la medida deja abierta una ventana para excepciones. Si un municipio quiere extender la fiesta hasta la 1:00 o 2:00 de la mañana, como suele pasar en comunas más rurales como Florida, tendrá que presentar una solicitud formal ante la Delegación Presidencial y demostrar que contrató seguridad privada para resguardar el lugar.

¿Qué dijeron las autoridades?

Sobre esta restricción, el delegado presidencial del Biobío, Julio Anativia, explicó los requisitos que se les exigieron a las municipalidades para organizar sus eventos.

“Se ha oficiado a los municipios que se va a disponer hasta medianoche para la realización de las fondas y medidas de seguridad por parte de Carabineros”, señaló la autoridad. Además, agregó que “está regulado en la ley de eventos masivos aquellos casos en que se requiere autorización por el aforo, y por supuesto que tienen que adoptarse todas las medidas de seguridad para entregar estas autorizaciones”.

Por su parte, desde los municipios entienden que la prioridad sea la seguridad de los vecinos, aunque no esconden su preocupación por el impacto económico que esto puede traer para los fonderos.

Al respecto, el presidente de la Asociación de Municipios del Biobío, Ricardo Fuentes, comentó que “la delegación tiene todas las facultades para poner los horarios que estime convenientes por seguridad. Sin embargo, cada comuna tiene sus planificaciones. Lo importante es que sean buenas Fiestas Patrias tanto para la gente que instala sus locales como para los que van a disfrutar”.

Un debate entre la seguridad y los festejos

La medida ha generado distintas reacciones entre la gente de la región. Por un lado, muchas familias valoran que las fondas terminen temprano porque lo ven como una forma de cuidar el ambiente familiar y evitar problemas causados por el alcohol a altas horas de la noche.

Por otro lado, tanto comerciantes como fonderos lamentan cortar la fiesta tan temprano, argumentando que la noche es justamente el horario de mayores ventas y cuando el público más joven sale a celebrar.

Con esta decisión ya tomada por el Gobierno y Carabineros, el panorama para este 18 de septiembre en el Biobío queda claro: habrá presencia policial en las fondas hasta las doce de la noche, y cualquier fonda que quiera seguir funcionando de madrugada tendrá que hacerse cargo de su propia seguridad privada.