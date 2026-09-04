El emotivo reencuentro de Tachuela Grande y Tachuela Chico tras años distanciados: "Prefiero tenerlo a mi lado, vivo y feliz"

04 sept. 2026 - 17:13 hrs.

¿Qué pasó?

Después de varios años tomando caminos separados dentro del mundo circense, Agustín Maluenda, conocido como Tachuela Chico, y su hermano, Joaquín Maluenda, Tachuela Grande, volvieron a compartir públicamente en la inauguración de la temporada 2026 del Circo Pastelito y Tachuela Chico, dejando un registro del momento que se difundió rápidamente.

Los históricos artistas circenses sorprendieron con su reencuentro durante la jornada, donde compartieron entre bromas y ocurrencias que durante años los convirtieron en una reconocida dupla del espectáculo chileno.

Los hermanos se volvieron a acercar luego del complejo estado de salud que enfrentó Tachuela Chico, quien sufrió un infarto mientras participaba en un festival internacional de circo en Italia, por lo que tuvo que ser sometido a una cirugía cardíaca en Chile.

El mensaje de Tachuela Grande a su hermano

Durante la inauguración, Joaquín Maluenda entregó un reconocimiento a su hermano por su trayectoria, acompañado por uno de sus sobrinos. En ese momento, se refirió a la importancia que ha tenido para su familia volver a reunirse.

"Dios nos mandó un mensaje muy fuerte. Mi hermano estuvo muy mal y teníamos que unir a toda la familia. Es por eso que han venido todos y quiero destacarlo", expresó Tachuela Grande.

Además, recordó una frase que Don Francisco les dijo en el pasado: "Los Tachuela están separados solo por una carpa". Y agregó: "Yo tengo mi carpa, Agustín tiene su carpa, pero antes que eso está la unidad de los hermanos y prefiero tenerlo a mi lado, vivo y feliz con mi familia acá".

Por su parte, Tachuela Chico celebró el inicio de una nueva temporada y la presencia de distintos circos en Santiago: "Estoy muy contento de dar el puntapié inicial por todos los circos que van a hacer patria en Santiago, el circo de mi hermano querido, Los Maluenda. Tenemos circo para toda el área metropolitana".