Mariana di Girolamo por posible nominación a los Oscar: "Me da mucha alegría, es una locura preciosa"

04 sept. 2026 - 17:24 hrs.

¿Qué pasó?

Mariana di Girolamo se encuentra en Italia con motivo del estreno de "Wild Horse Nine" en el Festival Internacional de Cine de Venecia. Durante su estadía, la actriz chilena ha comenzado a recibir atención por las proyecciones que la sitúan entre las posibles nominadas a los Premios Oscar 2027.

Medios especializados estadounidenses, entre ellos Variety y The Hollywood Reporter, han incluido su nombre entre los posibles candidatos de la próxima temporada de premios, un escenario al que la intérprete se refirió desde la ciudad italiana.

"No te miento, me da mucha alegría, es una locura preciosa. De todas maneras, prefiero concentrar mis energías y ánimos en esto, en lo que estoy viviendo hoy día en Venecia, y veremos qué pasa después. Pero, por supuesto, es precioso y lo estoy disfrutando", contó Di Girolamo al portal español Kinótico.

La historia que lleva a la actriz chilena a Venecia

En "Wild Horse Nine", Mariana di Girolamo interpreta a Mónica, en una historia que ocurre en Rapa Nui durante los meses previos al golpe de Estado de 1973. La película incorpora el contexto político de dicha época y aborda, desde su propia trama, la actuación de Estados Unidos y la CIA.

Para la actriz, formar parte de la cinta tuvo un significado especial por tratarse de un personaje chileno: "Para mí, fue muy significativo, y agradezco que Martin haya decidido que este rol lo hiciera una actriz chilena", expresó.

Sobre el período en el que se sitúa la película, agregó: "Es una mirada distinta a lo que he visto o leído de aquella época. Es algo con lo que tú creces, es algo que es parte de la historia reciente de mi país y que es transversal no solo a mi país, sino también a Argentina".

Di Girolamo también se refirió a la historia que rodea a su personaje en el filme: "En la película son suposiciones. Lo que es terrible es que nosotros sabemos lo que pasó. Sabemos lo que mi personaje, Mónica, va a enfrentar después, luego de irse de Rapa Nui. No lo veo como una responsabilidad. No es algo con lo que yo cargue, pero merece respeto, atención y merece que no lo olvidemos", afirmó.