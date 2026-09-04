Lo apodaban el "hombre de las mil caras": Chileno fue detenido en Argentina intentando robar una joyería

04 sept. 2026 - 16:09 hrs.

¿Qué pasó?

Un ciudadano chileno fue detenido en Puerto Madryn, Argentina, luego de que participara de un intento de robo a una joyería. Las autoridades argentinas detectaron que el hombre utilizaba hasta diez identidades distintas y que, además, tenía prohibido volver a ingresar al país vecino.

El hecho ocurrió durante la madrugada del domingo, cuando tres sujetos intentaron entrar a la Joyería Lord mediante un forado. Pero una alarma se activó y alertó a la policía, que terminó deteniendo a dos sospechosos, mientras que un tercero logró escapar.

Ambos detenidos quedaron en prisión preventiva por 30 días. Sin embargo, uno de ellos llamó especialmente la atención luego de que entregara diferentes nombres durante el procedimiento. Luego se supo que se trataba de un chileno.

El "hombre de las mil caras"

El fiscal Gastón Alcucero explicó que las dudas sobre la identidad del detenido surgieron desde el momento de su arresto:

"Cuando fue detenido por la policía, dijo una identidad y en la audiencia dijo otra. Después, recibimos un informe de la Dirección Nacional de Migraciones sobre quién es el sujeto. Confirmaron que es chileno y su nombre es distinto al que presentó en la policía; en mayo de 2022 fue acusado por la Dirección y tiene una prohibición de reingreso permanente".

A partir de la información entregada por Migraciones, los investigadores descubrieron que el imputado estaba registrado bajo un total de diez identidades distintas en diferentes jurisdicciones, por lo que fue apodado el "hombre de las mil caras".

Ahora se está indagando su eventual relación con robos registrados en otras ciudades argentinas, entre ellas Bahía Blanca, Paraná, Concordia y Mar del Plata. Además, la Justicia de Chubut solicitó a las autoridades chilenas información para determinar si el sospechoso está relacionado con otros delitos cometidos en Chile.