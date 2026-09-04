Conductor de aplicación fue encerrado en el maletero tras asalto y delincuentes incendiaron su auto

04 sept. 2026 - 06:05 hrs.

¿Qué pasó?

La Policía de Investigaciones investiga un violento robo con secuestro que tuvo como víctima a un conductor de aplicación de 49 años, quien fue reducido y encerrado en el maletero de su vehículo, que posteriormente fue incendiado con él en su interior.

El hecho ocurrió a principios de semana, cuando el hombre trasladó a dos sujetos desde Coronel hasta Concepción, región del Biobío.

Violento robo

De acuerdo con el relato entregado por el afectado a BioBioChile: "Una de esas personas se subió de copiloto y el otro de pasajero atrás, y eso inmediatamente me produjo extrañeza. Y el viaje se me hizo eterno porque sabía que en cualquier momento me podía pasar algo", recordó.



Casi al llegar a destino, los individuos lo amenazaron con armas de fuego y le exigieron dinero en efectivo. Sin embargo, el conductor les respondió que no tenía dinero y chocó para evitar el robo.

A pesar de ello, fue golpeado y reducido por los delincuentes. Posteriormente, lo introdujeron en el maletero de su automóvil y se dirigieron hasta el sector de Santa Clara, donde permaneció retenido durante un par de horas.

Incendiaron el vehículo con la víctima adentro

Tras ello, los sujetos comenzaron a incendiar el automóvil mientras él todavía se encontraba dentro del maletero. En medio de la situación, uno de los delincuentes abrió el portamaletas, lo que permitió que el conductor escapara.

"Yo estaba dentro del maletero y empezaron a incendiar el vehículo y después uno de los tipos abrió el maletero y pude salir. Después me hicieron arrodillarme, me apuntaban con la pistola en la cabeza mientras estaba arrodillado y me decían: 'mira cómo te estamos quemando el vehículo' y se reían".

Luego, los sujetos huyeron del lugar y la víctima corrió para pedir ayuda a un automovilista, quien lo trasladó para realizar la denuncia.

El subprefecto Cristián Irribarra, jefe de la Brigada Investigadora de Robos de la PDI de Concepción, relató que el afectado "trasladó desde Coronel a dos sujetos hasta Concepción, quienes lo intimidaron y golpearon en reiteradas ocasiones, para posteriormente incendiar su vehículo".

Buscan a los responsables

La PDI realiza diversas diligencias para identificar a los autores del robo con secuestro, entre ellas el levantamiento de registros de cámaras de seguridad.

En tanto, el conductor se encuentra bien de salud, aunque perdió su principal herramienta de trabajo: un Kia Rio 4, año 2018.

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