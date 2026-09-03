Músico de reconocida banda mexicana fue asesinado junto a su pareja embarazada y su hija de tres años

03 sept. 2026 - 09:02 hrs.

¿Qué pasó?

Un brutal multihomicidio conmociona a México. Jonathan Meléndez, tecladista y fundador de la banda Camilo Séptimo, fue asesinado junto a su pareja embarazada, su hija de tres años y una trabajadora del hogar en un departamento de Atizapán, en el Estado de México.

El crimen

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, los hechos ocurrieron durante la tarde del martes. Meléndez, de 38 años, y su esposa, de 35, fueron encontrados maniatados y con heridas de bala en la cabeza. La niña de tres años también recibió un disparo en la cabeza.

La cuarta víctima fue una trabajadora del hogar, quien presentaba una herida de arma de fuego en la espalda. La esposa del músico tenía cuatro meses de embarazo.

En el lugar también fue encontrado otro hijo de la pareja, un niño de seis años, quien estaba vivo y no presentaba heridas aparentes. Las autoridades aún investigan por qué el menor sobrevivió al ataque. La mascota de la familia, un perro, también fue encontrada muerta.

Dos detenidos por el asesinato

La Fiscalía del Estado de México informó sobre la detención de dos hombres identificados como Diego Sebastián "N" y Gerardo "N". El primero es señalado como el presunto autor material del crimen.

Según consignó El País, Diego Sebastián era socio de Meléndez, lo que le habría permitido ingresar al domicilio con el consentimiento de las víctimas. Una de las principales líneas investigativas apunta a un posible robo relacionado con propiedades que ambos tenían en Valle de Bravo y que arrendaban a través de Airbnb.

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Las autoridades indicaron que los hechos habrían ocurrido entre las 17:30 y las 19:40 horas del martes. Los primeros policías llegaron al lugar cerca de las 23:50 horas, mientras que las detenciones se concretaron durante la mañana del miércoles.

Investigación continúa

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, destacó que la coordinación entre autoridades del Estado de México, Ciudad de México y el Gobierno federal permitió detener a los dos sospechosos en menos de 12 horas.