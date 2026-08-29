Posó con su birrete y toga en el camión de basura: Joven se gradúa tras trabajar como recolector durante toda su carrera

29 ag. 2026 - 11:00 hrs.

¿Qué pasó?

José Israel Hernández, un joven de 21 años oriundo del estado de Tamaulipas, México, celebró su titulación de una particular manera: Posó con su toga y birrete sobre el camión de basura que, durante cinco años, le permitió financiar sus estudios de Derecho.

El joven trabajó durante toda su carrera en el Departamento de Limpieza Pública de su ciudad, con un objetivo claro: reunir el dinero necesario para costear su formación profesional en la Universidad de Matamoros.

Su rutina comenzaba a las 6 de la mañana, cuando se dirigía a clases junto a sus compañeros. Por la tarde, en tanto, se subía al camión recolector para recorrer las calles recogiendo bolsas de basura. En algunas ocasiones, las extensas jornadas se prolongaban hasta pasada la medianoche.

A pesar del esfuerzo que significaba compatibilizar sus estudios con el trabajo, Hernández continuó adelante durante los cinco años de carrera para poder pagar su arancel, según consignó Infobae.

Tras conseguir su título, decidió celebrar de una manera distinta a la de sus compañeros y regresó al depósito municipal de residuos junto a su familia y sus colegas de trabajo, precisamente el lugar que le permitió financiar uno de sus grandes sueños.

“Una graduación es el resultado del esfuerzo, constancia y disciplina que se ha puesto en el objetivo de terminar mi carrera, sin duda es un momento muy especial que no debe pasar desapercibido”, señaló.

Facebook: Israel Hernández

Con este mensaje publicado en su cuenta de Facebook, el joven agradeció además a las personas que lo acompañaron durante este camino.

Según consignan medios mexicanos, Hernández habría mantenido temporalmente su trabajo como recolector de basura tras obtener su título de abogado.