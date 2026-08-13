"Me desahuciaron": Reconocido actor de La Rosa de Guadalupe revela complejo diagnóstico

13 ag. 2026 - 15:37 hrs.

El actor y músico mexicano Horacio Beamonte, conocido por su participación en distintas producciones televisivas, entre ellas La Rosa de Guadalupe, volvió a generar preocupación entre sus seguidores luego de revelar detalles sobre su estado de salud y el pronóstico que recibió tras ser diagnosticado con leucemia.

Beamonte fue diagnosticado con leucemia linfoblástica aguda, un tipo de cáncer que afecta la sangre y la médula ósea. Tras someterse a una primera quimioterapia, el intérprete decidió no continuar con ese tratamiento debido a los fuertes efectos secundarios que experimentó. En declaraciones anteriores, contó que tuvo vómitos, temblores y un intenso malestar físico.

Ahora, el actor explicó que los médicos le advirtieron sobre el tiempo que podría quedarle de vida si no continuaba con las quimioterapias y aseguró que optó por afrontar este proceso apoyándose principalmente en su fe.

“Me desahuciaron”: la revelación de Horacio Beamonte

A través de sus redes sociales, Beamonte compartió una entrevista en la que habló sobre su trayectoria artística y también sobre la enfermedad que enfrenta: “Y, aunque los expertos médicos me desahuciaron, mi señor Jesucristo tiene otros planes para mí”, escribió el actor al acompañar la publicación.

En una entrevista previa con TVNotas, Beamonte había explicado que, luego de salir del hospital, los médicos le señalaron que, si no se sometía a las quimioterapias, podría tener un pronóstico de entre cuatro y ocho meses.

En ese momento, el actor aseguró que confiaba en que su vida podía extenderse mucho más allá de esa estimación: “Ya estoy en el ocho, seguimos esperando en Dios, que es el único que decide cuándo me va a llevar”, señaló entonces.

¿Por qué decidió abandonar la quimioterapia?

Beamonte explicó que solo alcanzó a recibir una sesión de quimioterapia antes de decidir no continuar con el tratamiento.

Según relató, después de recibirla comenzó a experimentar fuertes síntomas físicos, entre ellos vómitos y temblores, situación que lo llevó a tomar la decisión de rechazar nuevas quimioterapias y otros medicamentos.

“Rechacé las quimioterapias, rechacé todo tipo de medicamentos. Solamente estoy con mi fe y mi esperanza”, afirmó en una entrevista que posteriormente fue difundida por distintos medios.

El actor también ha manifestado que pretende continuar con su vida y mantenerse activo dentro de sus posibilidades, pese al complejo escenario que enfrenta.

La decisión que tomó sobre una “muerte digna”

En medio de este proceso, Beamonte reveló que tomó otra decisión relacionada con el final de su vida: Según explicó en sus redes sociales, optó por la ortotanasia y acudió a una consulta médica para firmar una Carta de Voluntad Anticipada y una Orden de No Reanimación.

La primera permite dejar expresadas determinadas decisiones respecto de tratamientos médicos en caso de que una persona llegue a encontrarse en una situación en la que no pueda comunicarlas por sí misma.

La orden de no reanimación, en tanto, establece que no se deben realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar si se produce un paro cardíaco o respiratorio, de acuerdo con las condiciones y legislación aplicables.

Beamonte hizo énfasis en que su decisión no corresponde a una eutanasia. Su planteamiento apunta a permitir que una enfermedad terminal siga su curso natural, acompañado por cuidados destinados al confort y al control de los síntomas.

Su lucha contra la leucemia

El diagnóstico del actor se conoció durante 2025, cuando su familia comenzó a informar públicamente sobre su estado de salud. Posteriormente, Beamonte confirmó que padecía leucemia linfoblástica aguda con cromosoma Filadelfia, una condición considerada de comportamiento agresivo.

Desde entonces, el intérprete ha compartido públicamente distintos aspectos de su proceso, incluyendo las razones que lo llevaron a rechazar el tratamiento convencional.

Su estado de salud también ha presentado complicaciones. Medios mexicanos reportaron posteriormente que Beamonte sufrió pérdida de visión en un ojo y que los médicos investigaron una posible infiltración de la leucemia en el cerebro.

Pese a este escenario, el actor ha insistido en que mantiene su fe y esperanza, mientras continúa afrontando la enfermedad junto a sus cercanos.

Beamonte ha reconocido que se trata de un proceso complejo y que es consciente de que su enfermedad puede avanzar: “Estoy consciente de los cambios que van a venir”, señaló anteriormente al referirse a las dificultades que podría enfrentar producto de la enfermedad.

Por ahora, el actor ha decidido enfrentar este momento de su vida bajo sus propias convicciones, dejando expresada su voluntad respecto de eventuales tratamientos y procedimientos médicos, mientras continúa confiando en su fe.