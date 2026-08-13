Mujer argentina dio a luz a los 62 años: Así logró convertirse en madre

13 ag. 2026 - 15:07 hrs.

Una mujer argentina de 62 años se convirtió en madre por primera vez luego de dar a luz a su hijo David en la localidad de San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires. El nacimiento ocurrió este miércoles 12 de agosto y se convirtió en un caso excepcional debido a la edad de la madre.

Mabel tuvo un embarazo que, según el equipo médico que la acompañó, transcurrió con normalidad y terminó mediante una cesárea en el Hospital San Felipe. El bebé pesó 2,750 kilos y permaneció inicialmente en Neonatología mientras su madre se recuperaba de la intervención.

La mujer contó que durante años mantuvo el deseo de convertirse en madre, incluso después de haber llegado a la menopausia. Finalmente, recurrió a técnicas de reproducción asistida para conseguir el embarazo.

"Nunca me di por vencida"

Tras el nacimiento, Mabel conversó con Diario El Norte y relató la emoción que experimentó al concretar un deseo que, según aseguró, la acompañaba desde hace décadas: "Decidí tener un hijo a esta edad porque hace muchos años quedé menopáusica, pero siempre tuve el deseo de ser madre", explicó.

La mujer aseguró que mantuvo la esperanza pese al paso de los años y que la fe fue una parte importante de este proceso: "Ahora me siento realizada. Y ahora soy feliz. Mirando hacia atrás, no era feliz... Antes me faltaba algo y yo sabía lo que me faltaba: me faltaba ser madre", señaló.

Mabel también destacó el avance de la medicina reproductiva como una de las razones que le permitió concretar su anhelo.

¿Cómo logró quedar embarazada a los 62 años?

Para conseguir el embarazo, Mabel recurrió a un tratamiento de fecundación in vitro (FIV) realizado en Rosario, con el médico Matías Colabianchi.

La técnica consiste en fecundar un óvulo en un laboratorio y posteriormente transferir el embrión al útero. En mujeres que ya han pasado por la menopausia, los tratamientos con óvulos donados pueden permitir una gestación, siempre que las condiciones médicas sean adecuadas.

En el caso de Mabel, el embarazo llegó después de este procedimiento y, de acuerdo con los profesionales que participaron de su atención, no presentó complicaciones relevantes durante los nueve meses.

"Fue un embarazo totalmente normal. Ella es una paciente muy predispuesta, estaba siempre muy tranquila, muy confiada", explicó la obstetra Romina Ruffini a Diario El Norte.

Un caso excepcional por su edad

La maternidad de Mabel llamó especialmente la atención debido a que, según los antecedentes públicos disponibles, no se conocen en Argentina otros casos de una mujer que haya dado a luz por primera vez a una edad superior a los 62 años. No obstante, no existe un registro oficial destinado específicamente a establecer un récord nacional de este tipo.

La medicina reproductiva ha permitido que algunos embarazos ocurran después de la menopausia, pero la edad materna avanzada está asociada a mayores riesgos obstétricos. La Sociedad Estadounidense de Medicina Reproductiva (ASRM) advierte que aumentan, entre otros, las probabilidades de trastornos hipertensivos y diabetes gestacional en embarazos a edades avanzadas.

Por esta razón, estos tratamientos requieren una evaluación médica exhaustiva antes de intentar un embarazo y un seguimiento especializado durante la gestación.

¿Es posible tener un embarazo después de la menopausia?

La menopausia marca el fin de la ovulación y de la fertilidad natural. Sin embargo, el útero puede conservar la capacidad de llevar adelante una gestación bajo determinadas condiciones médicas.

En los tratamientos de reproducción asistida, la utilización de óvulos donados puede sortear el problema relacionado con la disminución de la reserva y calidad de los óvulos asociada a la edad. La ASRM señala que la donación de óvulos puede restaurar la posibilidad de embarazo incluso después de la menopausia.

Esto no significa que un embarazo a los 60 años esté exento de riesgos. Las autoridades y sociedades médicas destacan que la edad materna avanzada se relaciona con una mayor probabilidad de complicaciones durante el embarazo y el parto, por lo que la decisión debe ser evaluada individualmente por especialistas.

"No hay que darse por vencido"

Para Mabel, las consideraciones médicas quedaron acompañadas por una motivación personal que mantuvo durante años: "No hay que darse por vencido porque la menopausia en estos tiempos no es obstáculo, la ciencia avanzó tanto", sostuvo tras convertirse en madre.

Así, el nacimiento de David marcó el final de un largo proceso para la mujer argentina, quien a sus 62 años pudo cumplir por primera vez el deseo de convertirse en madre.