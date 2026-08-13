Hay probabilidad de granizos: Emiten alerta por tormentas eléctricas en la RM y otras 4 regiones de Chile

13 ag. 2026 - 15:43 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta por tormentas eléctricas válida para la Región Metropolitana y otras cuatro regiones del país.

Según lo informado por el organismo, la alerta se encuentra vigente desde la tarde hasta la noche de este jueves 13 de agosto.

El fenómeno responde a una inestabilidad atmosférica, por lo que también podrían registrarse granizos en las zonas afectadas.

¿Qué regiones forman parte de la alerta de la DMC?

La DMC señaló que las regiones y zonas afectadas son las siguientes:

Coquimbo : Cordillera Costa, Precordillera y valles precordilleranos

: Cordillera Costa, Precordillera y valles precordilleranos Valparaíso : Litoral, Cordillera Costa, Precordillera y valles precordilleranos

: Litoral, Cordillera Costa, Precordillera y valles precordilleranos Metropolitana : Valle, Precordillera

: Valle, Precordillera O'Higgins : Cordillera Costa, Valle, Precordillera

: Cordillera Costa, Valle, Precordillera Maule: Valle, Precordillera

Cabe destacar que Santiago espera chubascos aislados para la noche de este jueves. Sin embargo, a partir del viernes se registrarán precipitaciones, las que podrían extenderse hasta las primeras horas del lunes.

Todo sobre Sistema frontal