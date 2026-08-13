Impactantes registros y una suma de 1000 vuelos cancelados: Las erupciones del volcán Etna provocan emergencia en Italia

13 ag. 2026 - 15:45 hrs.

¿Qué pasó?

Las últimas erupciones del volcán del Etna han obligado a cancelar una suma de 1.000 vuelos, además de desviar otros 350 en Sicilia, Italia, desde el 6 de agosto.

Desde esa fecha, el aeropuerto local ha permanecido cerrado la mayor parte de los días, y se espera que las llegadas estén suspendidas al menos hasta las 08:00 horas de este viernes.

Las cancelaciones afectan a cerca de 100.000 pasajeros de diversos países, generando pérdidas de entre 13 y 24 millones de euros, según estimaciones recogidas por el medio especializado en economía Bloomberg.

Una zona marcada por la actividad volcánica

El volcán Etna supera los 3.300 metros de altura, tamaño similar al cordón volcánico Los Nevados de Chillán. Además, el Etna entra en erupción con regularidad y se encuentra bajo vigilancia constante.

Según datos del Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología (INGV) de Italia, los densos flujos de lava salen de dos conductos situados a 2.360 y 2.750 metros de altitud.

Debido a esta situación, algunos viajeros se han visto obligados a pasar la noche en las instalaciones de aeropuertos y terminales, mientras que otros han tenido que recurrir a autobuses y trenes.

Revisa los registros que dejan las erupciones