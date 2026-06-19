Choque entre Trump y Meloni: Mandatario dice que aceptó foto "por pena" y recibe contundente réplica

19 jun. 2026 - 09:10 hrs.

Un inesperado conflicto diplomático estalló este viernes entre Estados Unidos e Italia luego de que el presidente Donald Trump afirmara que aceptó fotografiarse con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, únicamente porque ella le daba "pena".

Las declaraciones del mandatario estadounidense provocaron una inmediata respuesta de la jefa de Gobierno italiana, quien calificó los dichos como una invención. La controversia escaló rápidamente y ya tuvo una primera consecuencia diplomática: la cancelación de una visita oficial del ministro de Exteriores italiano a Estados Unidos.

La polémica declaración de Trump

Durante una entrevista concedida al programa italiano L'Aria che tira, Trump aseguró que Meloni insistió en fotografiarse con él durante la reciente cumbre del G7.

"Me rogó que me tomara una foto con ella. Me dio pena", afirmó el mandatario estadounidense. "Tenía muchísimas ganas de hacerse una foto conmigo, pero me dio pena", agregó.

Sus palabras generaron una fuerte reacción en Italia, donde diversos sectores políticos cuestionaron el tono utilizado por el presidente norteamericano hacia una de sus principales aliadas en Europa.

La respuesta de Meloni: "Italia no suplica"

Horas después, Meloni publicó un video en redes sociales para responder directamente a las declaraciones de Trump.

La primera ministra manifestó su "asombro" ante lo que describió como afirmaciones "completamente inventadas" y criticó la actitud del mandatario estadounidense hacia sus socios internacionales.

"No sé por qué el presidente de Estados Unidos se comporta así con sus propios aliados; no es la primera vez que ocurre", señaló. Además, añadió que le resulta "decepcionante" que Trump no muestre la misma firmeza con quienes considera enemigos de Occidente.

"Una cosa hay que recordar: ¡Italia y yo no suplicamos!", enfatizó la líder italiana.

Italia cancela visita oficial a Estados Unidos

La controversia no quedó solo en un intercambio de declaraciones. El ministro de Exteriores de Italia anunció la suspensión de una visita que tenía programada a Estados Unidos para los días 21 y 22 de junio.

Según explicó, la decisión fue adoptada como protesta por las "graves y ofensivas palabras" pronunciadas por Trump contra Giorgia Meloni, afirmando además que los comentarios "ofenden a toda Italia".

El episodio abre un nuevo foco de tensión entre Washington y uno de sus aliados históricos en Europa, en momentos en que ambas naciones mantienen una estrecha cooperación en asuntos de seguridad y política internacional.