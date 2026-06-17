EEUU e Irán ratifican firma de acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio

17 jun. 2026 - 19:29 hrs.

¿Qué pasó?

Estados Unidos e Irán ratificaron que habían firmado un acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio y revelaron el texto de su memorándum de entendimiento, mediante el cual Teherán se compromete a diluir su uranio enriquecido en el marco de futuras negociaciones.

Trump firmó personalmente este miércoles una copia del acuerdo, durante una cena con el presidente francés Emmanuel Macron en el palacio de Versalles, después de la cumbre del G-7, confirmó a la AFP un funcionario estadounidense.

Irán, en tanto, recordó que ya lo había suscrito electrónicamente y consideró que quizás no haga falta una ceremonia el viernes en Suiza, como se había adelantado.

"El texto del memorando de entendimiento de Islamabad quedó finalizado con la firma de los presidentes. Ahora es momento de poner a prueba la implementación de este acuerdo", declaró el portavoz del ministerio de Exteriores, Esmaïl Baghaï, citado por la agencia Irna.

El funcionario agregó que la firma se realizó de manera electrónica y que una ceremonia de firma "realmente no tiene sentido".

Memorando de entendimiento

Washington y Teherán alcanzaron un memorando de entendimiento para poner fin al conflicto desencadenado el 28 de febrero por ataques de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica, que se extendió a la región y causó miles de muertos, principalmente en Irán y el Líbano.

El acuerdo incluye al frente en Líbano.

El secretario general del grupo chiita libanés proiraní Hezbolá, Naim Qasem, calificó el acuerdo de "gran victoria" para Irán, país al que agradeció haber insistido en incluir al frente libanés.

En un discurso televisado, llamó a "aprovechar" este acuerdo para "expulsar a Israel" del Líbano.

Líbano se vio arrastrado al conflicto cuando Hezbolá disparó el 2 de marzo cohetes contra Israel en apoyo a Irán.

El jefe de Hezbolá también instó al gobierno libanés a poner fin a las negociaciones directas con Israel emprendidas desde abril bajo los auspicios de Washington.

El presidente libanés, Joseph Aoun, había asegurado anteriormente que este proceso es "independiente" del acuerdo entre Estados Unidos e Irán.

El estrecho de Ormuz

El texto, leído por un alto funcionario estadounidense ante periodistas, prevé que Estados Unidos suspenda, desde la firma, sus sanciones a la venta de petróleo iraní y el bloqueo a puertos iraníes.

Washington levantará todas las sanciones contra Teherán en caso de alcanzarse un acuerdo definitivo, al término de un período de negociaciones de 60 días.

Durante estos dos meses, ambos países debatirán un mecanismo para tratar las reservas de uranio enriquecido de Irán, en el centro de las acusaciones estadounidenses de que Teherán quiere desarrollar armas nucleares.

Para esto, se recurrirá a un método de dilución in situ bajo la supervisión del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

Irán deberá permitir, en un plazo de 30 días, el restablecimiento completo del tráfico marítimo en el estratégico estrecho de Ormuz, cuyo bloqueo persistente lastra la economía mundial.

Pero según el negociador principal iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, el estrecho "no volverá a la situación anterior a la guerra".

"Irán tiene derecho de soberanía sobre Ormuz y, por supuesto, cobraremos un peaje por estos servicios", declaró en la televisión estatal iraní.

Según el memorando de entendimiento, Irán "realizará gestiones, haciendo todo lo posible, para garantizar el paso seguro de los buques comerciales, sin cargo alguno y únicamente durante 60 días", por el estrecho de Ormuz.

Estados Unidos se compromete además, en caso de acuerdo definitivo, a facilitar "con sus socios regionales" un fondo de 300.000 millones de dólares para la reconstrucción y el desarrollo económico de Irán, sin que ello implique ninguna participación financiera estadounidense.



"Oportunidad histórica"

En una declaración conjunta, los miembros del G7 (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido) celebraron el acuerdo como "una oportunidad histórica para impedir que Irán adquiera cualquier arma nuclear y abordar las amenazas relacionadas con sus actividades regionales y balísticas".

China, por su parte, consideró "esencial" que "todas las partes" apliquen escrupulosamente este acuerdo y eviten las "injerencias" externas, durante una conversación telefónica entre su ministro de Asuntos Exteriores, Wang Yi, y su homólogo iraní, Abás Araqchi, según Pekín.

El jefe de la diplomacia china, cuyo país depende en gran medida de las importaciones de petróleo del Golfo, insistió en la necesidad de que la navegación en el estrecho de Ormuz sea "gestionada adecuadamente, respondiendo con prudencia a las profundas preocupaciones de la comunidad internacional".

Las cotizaciones del petróleo registraron el miércoles un repunte momentáneo del 5%, reflejo de la inquietud del mercado antes de la firma del acuerdo, pero el barril de Brent, referencia mundial del crudo, cerró la jornada rozando los 80 dólares.

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