Dominicano que vivió en Chile sorprendió en pleno despacho en Nueva York: "Tengo mi Cuenta RUT"

17 jun. 2026 - 15:31 hrs.

Un divertido momento se vivió este miércoles en Mucho Gusto, durante el despacho de un corresponsal desde Nueva York, a propósito del ambiente futbolero en Estados Unidos por el Mundial 2026.

Todo ocurrió mientras el periodista chileno Edinson Oportus entregaba detalles sobre la feroz pelea que protagonizaron hinchas de Argentina y Argelia en pleno Times Square.

Un fan de Mucho Gusto

De pronto, un hombre se posó a un costado del comunicador y sorprendió con una pregunta en español: "¿Estás con José Antonio Neme?".

La consulta despertó de inmediato el interés de Oportus, ya que aparentemente el conductor del matinal tenía un nuevo fan en Estados Unidos.

"Estoy mirándote de aquí, los veo", apuntó a la pantalla de su celular, lo que demostraba que el hombre era seguidor del programa.

Neme se tomó el momento con mucho humor, aludiendo a un supuesto romance: "No digas lo que pasó entre nosotros. Después empiezan a especular, entonces yo prefiero no decir nada", dijo entre risas.

"Le mando un saludo a Marianne, a la Karen, a José Antonio", agregó el hombre, lo que fue recibido con mucho cariño por parte del equipo de Mucho Gusto.

"Viví en Chile"

Posteriormente, reveló el porqué su interés por el matinal de Mega: "Viví en Chile, te digo mi cuenta RUT, pero...", bromeó.

El hombre tenía un reconocible acento caribeño. Al ser consultado sobre su nacionalidad, dijo que había nacido en la frontera de República Dominicana con Haití.

Sobre su estadía en Chile, llegó en 2016 y vivió en la comuna de La Florida, Región Metropolitana. "Me trataron bien, porque tengo todos los documentos chilenos acá", comentó.

También le dedicó algunos segundos al vocabulario que aprendió en sus años viviendo en nuestro país: "¿Me cachai? Ya, poh. ¿Me entendí?".

Actualmente, reside en el estado de Nueva Jersey y trabaja como conductor de aplicación: "Hago Uber, paso acá (en Nueva York), y siempre busqué este momento para ver si me encontraba con este chico", dijo, refiriéndose al periodista Edinson Oportus.

Todo sobre Mucho Gusto