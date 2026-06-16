FBI frustró atentado con drones y francotiradores contra Trump en evento de la UFC en la Casa Blanca

16 jun. 2026 - 14:57 hrs.

¿Qué pasó?

La policía federal de Estados Unidos, el FBI, frustró un posible ataque contra el espectáculo de artes marciales mixtas el fin de semana en la Casa Blanca al que asistieron el presidente Donald Trump y otros altos cargos, afirmó el martes su director. Según un artículo de Fox News compartido en redes por el director del FBI, el plan incluía el uso de drones y francotiradores.

"Gracias a la rápida actuación de este FBI, de nuestros socios y del Departamento de Justicia en una operación que abarcó varios estados, varias personas están ahora bajo custodia y los ataques supuestamente planificados fueron frenados en seco", dijo Kash Patel en X.

Drones explosivos y emboscada con francotiradores

Su publicación incluía una foto de un titular de Fox News que decía: "El FBI frustra supuesto complot con drones explosivos contra evento de la UFC en la Casa Blanca, según funcionarios". El medio citó funcionarios no identificados que indicaron que cinco personas fueron detenidas y que investigadores reconocieron a 23 personas en una "posible red de conspiradores".

El plan consistía en utilizar drones para impactar edificios cercanos a la Casa Blanca durante el combate de Ultimate Fighting Championship (UFC) y provocar una evacuación masiva que "dirigiera a la multitud hacia un equipo de francotiradores previamente apostado", señaló Fox News.

También había planes de asaltar las puertas de la Casa Blanca con una "segunda oleada", según el informe. Consultado por más detalles sobre la publicación de Patel, el FBI dijo a la AFP: "Por el momento no tenemos nada que añadir a la publicación".

La motivación del ataque

El Servicio Secreto dijo que trabajó "estrechamente con el FBI a lo largo de toda la investigación" con el fin de "identificar a los responsables y hacer que rindan cuentas", según un comunicado de su director, Sean Curran.

Consultado por la AFP, el Departamento de Justicia se negó a hacer comentarios. Por su parte, el presidente Donald Trump, de viaje en Francia para la cumbre del G7, dijo no estar al tanto de esta amenaza. "El presidente Trump y todo el gobierno están agradecidos al FBI, al Servicio Secreto y a todos los miembros heroicos de las fuerzas del orden que trabajan sin descanso para garantizar nuestra seguridad", aseguró en X la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Uno de los sospechosos, según Fox News, habría dicho a los investigadores que el objetivo era atacar a las "élites capitalistas", a "milmillonarios" y a los responsables políticos que reciben donaciones del American Israel Public Affairs Committee (Aipac). El Aipac es un grupo de presión estadounidense que apoya a Israel, conocido por su cercanía al partido Likud del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.

El domingo, Trump se unió a miles de aficionados del UFC para ver el inédito combate en la Casa Blanca, en una arena temporal erigida en el Jardín Sur. El evento "UFC Freedom 250" -que coincidió con el 80º cumpleaños de Trump- se organizó para dar inicio a las celebraciones por los 250 años de la independencia de Estados Unidos.

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