Telescopio en Chile captó en tiempo real el impacto de un cohete contra la Luna

06 ag. 2026 - 12:09 hrs.

¿Qué pasó?

La parte superior de un cohete Falcon 9 de SpaceX finalizó su trayectoria espacial estrellándose directamente contra la superficie de la Luna. El evento no solo fue previsto con precisión por especialistas en dinámica orbital, sino que fue registrado en tiempo real por el Observatorio Europeo Austral (ESO).

El vehículo espacial fue lanzado originalmente el 15 de enero de 2025, llevando a bordo los módulos de aterrizaje lunar Blue Ghost y Hakuto-R.

Tras cumplir con la fase inicial de su misión y desplegar sus cargas útiles, la etapa superior del cohete —una estructura considerable, equivalente en altura a un edificio de cinco pisos— no volvió a entrar en la atmósfera terrestre.

En su lugar, quedó a la deriva en el espacio translunar. Un análisis minucioso de las observaciones de seguimiento permitió determinar que su ruta culminaría de forma inevitable en un choque contra el suelo lunar.

Telescopio en Chile captó el impacto en la Luna

La confirmación previa de este choque impulsó una ambiciosa campaña de observación global coordinada, que movilizó instrumentos de alta precisión alrededor del planeta. Dentro de este esfuerzo internacional, Chile desempeñó un rol fundamental gracias a las capacidades del Very Large Telescope (VLT), ubicado en el Observatorio Paranal, en la región de Antofagasta.

Durante el choque, el VLT logró un hito al detectar las líneas espectrales —las huellas dactilares químicas de los elementos— presentes en la nube de gas y escombros proyectada tras la colisión. Los instrumentos del observatorio identificaron la presencia de sodio y litio en estado gaseoso en la columna de impacto, la cual se mantuvo visible y suspendida durante un intervalo de entre 5 y 10 minutos.

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De acuerdo con las interpretaciones preliminares del equipo de astrónomos, es muy probable que el sodio liberado provenga directamente del regolito o suelo lunar, evaporado por la violenta energía cinética del choque.

Por otra parte, la presencia de litio podría corresponder a materiales propios de la estructura, baterías o componentes del cohete destruido.

El equipo científico continuará evaluando la secuencia de espectros obtenida para entregar un informe detallado una vez que concluya el procesamiento completo de los datos.

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