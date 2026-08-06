Sueldos reales crecieron 3,2% en un año: Han crecido 2,3% en lo que va de 2026
- Por Paula Moreno | Aton
¿Qué pasó?
El Índice Real de Remuneraciones -que mide la evolución de las remuneraciones ajustadas por la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC)- creció 3,2% en doce meses, acumulando una variación de 2,3% en lo que va del año.
Por sector económico, comercio, industria manufacturera y construcción consignaron las mayores incidencias anuales positivas en ambos indicadores, de acuerdo con lo informado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
Además, en junio de 2026, los Índices Nominales de Remuneraciones (IR) y de Costos Laborales (ICL) registraron alzas en doce meses de 7,7% y 8,4%, respectivamente.Ir a la siguiente nota
Cuánto aumentaron los salarios
La remuneración media por hora ordinaria se situó en $7.523, anotando un alza interanual de 8,0%. Para las mujeres, el valor alcanzó $7.328, lo que significó una variación anual de 8,4%; mientras que para los hombres se situó en $7.703, registrando un aumento de 7,7% en el mismo período.
El costo laboral medio por hora total fue $8.633, consignando un crecimiento de 8,5% en doce meses. Este valor se ubicó en $8.377 para las mujeres, con un alza de 8,9%, y en $8.868 para los hombres, con un aumento de 8,1% en el mismo período.
La brecha de género de la remuneración media por hora ordinaria fue -4,9%; mientras que la del costo laboral medio por hora total fue -5,5%.
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