"La mano ha cambiado": Presidente Kast encabeza copamiento policial en Plaza de Armas y respalda a Carabineros y la PDI

06 ag. 2026 - 08:30 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente José Antonio Kast dio inicio esta mañana a un copamiento policial en la Plaza de Armas de Santiago, donde reiteró que "la mano ha cambiado" en cuanto al combate a la delincuencia, como lo destacó anoche en su discurso por cadena nacional, donde anunció una agenda contra el crimen organizado.

¿Qué dijo el Presidente Kast?

"Hoy ustedes son lo más importante de nuestra patria. Lo han sido siempre, y eso ha sido reconocido por la ciudadanía, el valor, el coraje con que Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones de Chile se despliega a lo largo de todo el territorio, día tras día, día y noche, le da tranquilidad y paz a nuestros compatriotas. El crimen organizado, el narcotráfico, la delincuencia ha ido ocupando espacios que no les corresponden. Quiero decirles que la mano ha cambiado", señaló el mandatario.

"El Gobierno, la sociedad civil, todos los chilenos están hoy día muy agradecidos del trabajo preventivo que realiza Carabineros, del trabajo de investigación que realiza la PDI, y nada más importante que la unidad entre todas las fuerzas policiales. Hoy día, también, con la colaboración de Gendarmería Chile, que cumple un gran rol una vez que ustedes ejecutan las acciones preventivas, van a cambiar la mano de Chile", añadió.

"Juntos somos más en contra del crimen organizado. Juntos vamos a lograr que Chile vuelva a tener ese lugar que nunca debió haber perdido de ser el país más seguro de toda Latinoamérica. El esfuerzo que ustedes realizan cuenta con todo el respaldo de nuestro gobierno, cuenta con el respaldo de la ciudadanía", agregó.

"Chile descansa en sus fuerzas policiales y quería agradecerles personalmente, como dijo el ministro, como dijo el alcalde, hacer bien el trabajo de acuerdo a la ley, pero siempre con la fuerza de la ley. Sientan el respaldo de todos nosotros, ahí estaremos, y juntos vamos a recuperar nuestra patria. Muchas, muchas gracias a cada uno de ustedes y a todos los colegas de ustedes a lo largo de todo Chile, que permiten que nuestra patria sea un lugar más seguro", cerró el jefe de Estado.

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