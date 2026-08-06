¿Cuándo comienza el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados?: Revisa la fecha y el monto de 2026

06 ag. 2026 - 07:14 hrs.

Miles de pensionados en Chile recibirán durante septiembre el tradicional aguinaldo de Fiestas Patrias, un beneficio que se entrega de manera automática junto con la pensión mensual y que no requiere ningún tipo de postulación o trámite adicional.

¿Cuándo se entrega el aguinaldo para pensionados?

El pago comenzará a realizarse durante septiembre de 2026, junto con la pensión correspondiente a ese mes. De esta forma, cada beneficiario recibirá el aguinaldo en la misma fecha en que cobre su pensión, siempre que figure como pensionado al 31 de agosto de 2026.

Para este año, el monto base del beneficio es de $25.280. Además, quienes tengan cargas familiares acreditadas al 31 de agosto de 2026 recibirán un incremento de $12.969 por cada carga.

El aguinaldo está dirigido a personas que reciben pensiones del Instituto de Previsión Social (IPS), incluyendo a quienes son beneficiarios de la Pensión Garantizada Universal (PGU), además de pensionados de excajas de previsión, del Instituto de Seguridad Laboral y de las leyes de exonerados políticos, entre otros grupos.

Juan José Cárcamo, director nacional del IPS, explicó que "este año, el monto de este beneficio corresponde a $25.280 para cada persona pensionada del Instituto de Previsión Social, incluyendo a las personas que tengan Pensión Garantizada Universal (PGU) o que sean pensionados de alguna caja de previsión, entre otros grupos. Este aguinaldo se paga antes del 18 de septiembre en forma automática, junto a su pensión de dicho mes. Quienes cumplan las condiciones para recibirlo no requieren solicitud".

El IPS también aclaró que las personas que sean cargas beneficiarias de una pensión de sobrevivencia solo tendrán derecho al monto base del aguinaldo y no al incremento por carga familiar. Asimismo, quienes perciban más de una pensión recibirán un único aguinaldo.

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