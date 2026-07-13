Eclipse solar total del 12 de agosto: Estas son las zonas que tendrán oscuridad

13 jul. 2026 - 16:17 hrs.

El próximo 12 de agosto de 2026, el cielo ofrecerá uno de los fenómenos astronómicos más esperados del año: un eclipse solar total que se verá desde distintos lugares del planeta.

Este tipo de eventos despierta gran interés entre aficionados y expertos, ya que permite observar cómo la Luna cubre por completo al Sol durante breves minutos, dejando completa oscuridad.

Estas son las zonas del mundo que tendrán oscuridad

Según la NASA, el eclipse solar total recorrerá Groenlandia, Islandia, el norte de Rusia, el océano Atlántico, España y un pequeño rincón de Portugal.

En el caso de Rusia, el fenómeno ocurrirá al mediodía. En Groenlandia e Islandia, el Sol se oscurecerá a última hora de la tarde o a primera hora del atardecer.

En España y en el extremo noroeste de Portugal, el Sol no se eclipsará por completo hasta bien entrada la tarde, poco antes del ocaso.

NASA

Para la mayoría de los observadores situados en la trayectoria de la totalidad, el Sol permanecerá completamente eclipsado durante menos de dos minutos.

Para quienes estén muy cerca del centro de la trayectoria del eclipse —en Groenlandia, Rusia o el Atlántico Norte—, la totalidad durará un poco más, pero no superará los dos minutos y medio.

Además, otros lugares del hemisferio norte tendrán un eclipse solar parcial ese día, incluidas partes del norte de Estados Unidos, la mayor parte de Canadá, gran parte de Europa y el noroeste de África.

Recomendaciones para observar el eclipse

Para disfrutar del evento de forma segura, es fundamental utilizar protección ocular durante las fases parciales, ya que solo durante la totalidad será posible observar el eclipse sin filtros.

Al observar un eclipse solar parcial directamente con los ojos, siempre debes mirar a través de anteojos especiales para la observación solar o un visor solar manual que sea seguro. Los anteojos para eclipses no son gafas de sol comunes, por muy oscuras que sean.

Tampoco se debe mirar el Sol a través de la lente de una cámara, un telescopio, unos binoculares o cualquier otro dispositivo óptico, ni siquiera con gafas para eclipses o un visor solar manual. Los rayos solares concentrados perforarán el filtro y causarán lesiones oculares graves.

Para observar el Sol de manera segura, se debe colocar un filtro solar especial en la parte frontal de cualquier telescopio, binocular, lente de cámara u otro dispositivo óptico.

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