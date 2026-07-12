Con capacidad para 46 mil personas: Así será el moderno estadio que recibirá uno de los partidos inaugurales del Mundial 2030

12 jul. 2026 - 18:23 hrs.

¿Qué pasó?

Paraguay avanza en la construcción de una de las obras de infraestructura deportiva más importantes de su historia. Se trata del nuevo Estadio Osvaldo Domínguez Dibb, recinto que albergará uno de los partidos inaugurales del Mundial 2030 y que busca convertirse en uno de los complejos futbolísticos más modernos de América Latina.

En las últimas horas, el Club Olimpia y la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) ratificaron un cronograma actualizado para garantizar que las obras sean entregadas dentro de los plazos establecidos por la FIFA.

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Así será el nuevo estadio

Ubicado en Asunción, el nuevo Estadio Osvaldo Domínguez Dibb reemplazará por completo al histórico recinto de Olimpia, cuya demolición ya fue finalizada para dar paso a una infraestructura diseñada bajo estándares internacionales.

El proyecto contempla una capacidad para 46 mil espectadores y contará con techado integral, palcos corporativos, áreas comerciales y sistemas tecnológicos de última generación destinados a la gestión de accesos, seguridad y atención del público.

Path Urban

Además de la construcción del estadio, la iniciativa considera una profunda renovación urbana en el sector, incorporando nuevos accesos, mayor capacidad de estacionamientos y espacios destinados a servicios y actividades comerciales.

El calendario de las obras

De acuerdo con la planificación oficial, la construcción de la superestructura comenzará el 1 de octubre de 2026. Posteriormente, las graderías deberán estar completamente terminadas el 31 de mayo de 2028, mientras que la entrega definitiva del recinto está prevista para junio de 2029, un año antes del inicio del Mundial.

La construcción del nuevo estadio demandará una inversión superior a los US$60 millones. El proyecto será financiado mediante un aporte de la CONMEBOL, recursos provenientes de la futura explotación comercial del complejo, la venta de palcos corporativos y la adquisición de terrenos aledaños que permitirán ampliar el desarrollo del recinto y sus obras complementarias.

Las sedes sudamericanas del Mundial 2030

Paraguay será uno de los tres países sudamericanos que albergarán los encuentros inaugurales de la Copa del Mundo del Centenario, junto con Uruguay y Argentina, en homenaje a los 100 años de la primera edición del torneo, disputada en 1930.

En Uruguay, el histórico Estadio Centenario de Montevideo recibirá el partido inaugural oficial del Mundial. Actualmente, el recinto atraviesa un proceso de modernización que incluye mejoras en accesos, servicios e incorporación de una cubierta tecnológica, con una capacidad proyectada cercana a los 60 mil espectadores.

Un lugar histórico, una obra para la eternidad.



Estadio ueno OSVALDO DOMINGUEZ DIBB, Sede Oficial de la FIFA WORLD CUP 2030.



??????#EstadioUenoOsvaldoDomínguezDibb ? pic.twitter.com/raNawu0YtF — Club Olimpia (@elClubOlimpia) December 11, 2024

En tanto, el Estadio Más Monumental de Buenos Aires será escenario del debut de la Selección Argentina. Gracias a las recientes ampliaciones realizadas por River Plate, el recinto cuenta hoy con capacidad para cerca de 85 mil personas, consolidándose como el estadio de fútbol más grande de Sudamérica.

Tras los partidos inaugurales en Sudamérica, el Mundial 2030 continuará su desarrollo en España, Portugal y Marruecos, países que serán las sedes principales del certamen.

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