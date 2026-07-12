Irán responde a ataques de EEUU con bombardeos en el Golfo y declara el cierre de Estrecho de Ormuz

12 jul. 2026 - 13:38 hrs.

¿Qué pasó?

Irán lanzó el domingo misiles y drones contra sus vecinos del Golfo y anunció el cierre del estrecho de Ormuz tras ataques estadounidenses en respuesta a disparos iraníes contra un buque, una nueva escalada que pone en entredicho la tregua.

Las hostilidades ponen en relieve las dificultades para avanzar en las negociaciones para poner fin de forma definitiva al conflicto y resaltan además que el tema del estrecho de Ormuz emerge como uno de los puntos críticos para alcanzar un acuerdo.

El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró esta semana que el alto al fuego "terminó" debido a los ataques iraníes contra buques en esta vía estratégica.

El Mando Central de Estados Unidos (Centcom) afirmó que lanzó cerca de 140 ataques contra Irán y, más tarde, Trump afirmó que su país golpeó "muy duro" a Irán.

En respuesta a los ataques, los Guardianes de la Revolución anunciaron el cierre del estrecho de Ormuz e Irán lanzó una andanada de bombardeos contra países del Golfo aliados de Estados Unidos.

"El estrecho de Ormuz permanecerá cerrado hasta nuevo aviso y hasta el fin de las intervenciones estadounidenses en esta región", informaron los Guardianes.

Medios iraníes informaron de explosiones en el sur del país, en Bandar Abás, Sirik y la isla de Qeshm, así como en la provincia de Juzestán, fronteriza con Irak. También reportaron la muerte de un soldado iraní en la ciudad sureña de Jask.

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