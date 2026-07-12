Asalto a empresa en Cerrillos terminó en balacera con Carabineros: Un detenido
- Por Cristian Reyes | Diego Ponce
¿Qué pasó?
Un asalto a una empresa en Cerrillos terminó en una balacera con Carabineros. Los hechos se registraron en calle Las Encinas, donde un grupo de delincuentes intentó robar en una empresa de almacenaje de cartones que no estaba habitada.
Los sujetos forcejearon los accesos y fueron denunciados por trabajadores de la zona, quienes alertaron a Carabineros.
Al llegar la policía, se produjo un enfrentamiento a disparos, con al menos 20 detonaciones, algo que quedó registrado en las cámaras de seguridad.Ir a la siguiente nota
Uno de los delincuentes, un hombre chileno de 23 años, fue detenido y pasará a control de detención.
Se le imputarán los cargos de delitos de robo en lugar no habitado, amenazas a Carabineros e infracción a la ley de armas.
Edalio Gallardo, Carabineros de la 24.ª Comisaría Vista Alegre, señaló que "al llegar personal policial, se percatan de que venían saliendo aproximadamente entre 5 a 6 individuos desde el interior de la empresa, que estaba sindicada como que estaba sufriendo el robo. Se suben a un vehículo y Carabineros le da seguimiento, llegando a una cuadra, donde se logra interceptar este vehículo".
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