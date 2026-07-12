Detectives de Cerrillos desbaratan banda criminal dedicada a la venta de ketamina y éxtasis

12 jul. 2026 - 08:39 hrs.

¿Qué pasó?

Ocho personas fueron detenidas tras un operativo realizado por detectives del Equipo Modelo Territorial Cero (MT0) de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de Cerrillos, quienes desarticularon una organización dedicada a la comercialización de ketamina y éxtasis en la Región Metropolitana.

La investigación permitió establecer que la banda operaba principalmente desde inmuebles ubicados en las comunas de San Miguel y Santiago, los que eran utilizados para el acopio y la distribución de las sustancias ilícitas. Con estos antecedentes, la PDI obtuvo las respectivas órdenes judiciales para ingresar y registrar tres domicilios vinculados a la organización.

Durante los allanamientos, los detectives incautaron cerca de 2,5 kilos de droga, entre ketamina y éxtasis, además de 461 comprimidos de esta última sustancia. También se decomisó una pistola de fogueo con su cargador, dinero en efectivo, elementos para la dosificación y el abultamiento de droga, un vehículo y stickers utilizados para el marcaje de las sustancias.

Tras la detención de los ocho imputados —seis extranjeros y dos chilenos—, todos fueron puestos a disposición de la justicia.

Al respecto, el persecutor de la Fiscalía Sur, José Manuel Mac-Namara, señaló que "estos imputados pasaron a control de detención, donde se decretó la prisión preventiva de todos ellos y se fijó un plazo de investigación de 100 días".

Con este procedimiento, la PDI logró sacar de circulación una importante cantidad de ketamina y éxtasis, además de desarticular una estructura criminal dedicada a la distribución de estas drogas en distintos sectores de la capital.