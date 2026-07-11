La PDI abrió postulaciones para Agentes Policiales: Entérate cómo postular a esos trabajos

11 jul. 2026 - 09:46 hrs.

La Policía de Investigaciones (PDI) mantiene abierto el proceso de admisión 2027-2028 para el Curso de Formación de Agentes Policiales del Centro de Capacitación Profesional (CECAPRO). Las postulaciones comenzaron el pasado 25 de junio.

El programa está orientado a formar técnicos especializados en labores investigativas y control migratorio, preparando a los futuros Agentes Policiales para desempeñar funciones técnicas y de apoyo a la investigación criminal, contribuyendo al trabajo que desarrolla la institución.

¿Cómo postular al proceso de admisión de la PDI?

Las postulaciones se realizan completamente en línea y requieren el uso de ClaveÚnica. Los interesados deben ingresar al sitio web de CECAPRO, donde podrán revisar los requisitos de ingreso, las etapas del proceso de selección, la documentación exigida y el calendario oficial.

El proceso formativo contempla dos años de preparación: el primero en régimen de internado y el segundo enfocado en la práctica profesional y el perfeccionamiento de las competencias adquiridas.

Además, quienes egresen obtendrán el título de Técnico de Nivel Superior en Labores Investigativas y Control Migratorio, reconocimiento oficial otorgado en 2024 por la Subsecretaría de Educación Superior.

Los aspirantes pueden postular a través del sitio web oficial de CECAPRO (en este enlace) hasta el 17 de julio de 2026, donde también se encuentra disponible toda la información del proceso de admisión.

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La nueva sede de CECAPRO estará en Talcahuano

A partir del período académico 2027, CECAPRO contará con una nueva sede en Talcahuano, convirtiéndose en el primer centro de formación de la PDI ubicado fuera de la Región Metropolitana, con el objetivo de descentralizar la formación policial y ampliar las oportunidades para jóvenes de distintas regiones del país.

La comisaria Mitzy Rickemberg Sarmiento, encargada del proceso de admisión en La Araucanía, invitó a quienes tengan vocación de servicio a sumarse a la institución.

"Invitamos a todas las personas que tengan vocación de servicio, compromiso con el país y motivación por desarrollarse profesionalmente a postular al proceso de admisión CECAPRO 2027-2028. Formar parte de la Policía de Investigaciones significa integrarse a una institución al servicio de la comunidad, con altos estándares de formación y permanentes oportunidades de desarrollo", cerró.

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