Subcomisario de la PDI se parapetó en un edificio en Las Condes: Acusó supuestos actos de corrupción

08 jul. 2026 - 14:26 hrs.

¿Qué pasó?

Un subcomisario de la Policía de Investigaciones (PDI) se parapetó el martes recién pasado en un edificio en la comuna de Las Condes, lo que quedó captado en registros por parte de transeúntes.

Según los últimos antecedentes, se trata de un funcionario con diez años en la institución, con una conducta intachable e incluso reconocimientos, quien denunció supuestos actos de corrupción.

Los motivos por los que habría llegado al edificio

Aparentemente, el subcomisario habría llegado hasta aquel edificio para dirigirse a una oficina de abogados. En este contexto, rompió uno de los vidrios del inmueble, lanzando su placa e incluso su arma.

La emergencia desplazó a personal de Carabineros, que era lo que estaba solicitando. Incluso, en un momento mencionó que quería un fiscal específico del sector oriente, afirmando tener antecedentes de su denuncia.

Luego de un diálogo, el hombre bajó sin resistirse a la presencia policial y fue trasladado hacia el Hospital de Carabineros, donde habría sido dado de alta.

¿Qué dijeron las autoridades?

El prefecto inspector Jorge Abatte señaló que "estamos preocupados de la salud de nuestro funcionario. Las diligencias están en desarrollo".

Por otra parte, el subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero, indicó que "estamos esperando que se aclaren los hechos por los que esta persona se habría parapetado".

La investigación cuenta ahora con completa reserva por parte de Carabineros y las diligencias apuntan a conocer si estas denuncias realizadas por el subcomisario eran reales.

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