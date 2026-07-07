Detienen a hombre de 52 años que entró a robar a un colegio y dos casas en La Reina

07 jul. 2026 - 20:00 hrs.

¿Qué pasó?

Personal de Carabineros logró detener a un hombre de 52 años tras ser acusado de entrar a robar a un colegio y dos domicilios de la comuna de La Reina, en la Región Metropolitana.

De acuerdo a lo informado por la policía, el sospechoso ingresó la noche del lunes a un establecimiento educacional ubicado en calle María Monvel y a dos casas colindantes, desde donde sustrajo diversas especies.

Información entregada por testigos fue clave

La mayor Carolina Constanzo, de la 16 comisaría La Reina, indicó que, posterior al robo, Carabineros recibió un llamado para denunciar la activación de la alarma de un colegio.

"Al concurrir personal policial, se pudo entrevistar con víctimas y testigos, quienes señalaron que un sujeto había ingresado a un establecimiento educacional como a varios domicilios colindantes", indicó.

"Con las características entregadas, Carabineros comenzó una serie de patrullajes hasta que lograron dar con un sujeto de 52 años, quien coincidía con la descripción", agregó.

Detenido contaba con antecedentes policiales

La mayor Constanzo sostuvo que, luego de su detención, los testigos reconocieron al individuo, además de que se encontraron en su poder las especies sustraídas.

Tras ello, fue conducido hasta la comisaría y, por instrucciones de fiscalía, se le formalizó por los delitos de robo en lugar habitado, robo en lugar no habitado y violación demorada.

"Este sujeto ya presentaba antecedentes por delitos similares. En marzo de este año fue detenido por nuestro personal por el delito de robo en lugar no habitado", añadió la funcionaria.