Chile lanza con éxito el nanosatélite SUCHAI-4: Dispositivo probará comunicaciones láser desde el espacio

07 jul. 2026 - 19:35 hrs.

¿Qué pasó?

Chile marcó un nuevo hito en la exploración espacial con el exitoso lanzamiento del SUCHAI-4, nanosatélite desarrollado por el Laboratorio de Exploración Espacial y Planetaria (SPEL) de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile.

El dispositivo despegó a las 03:10 horas de Chile desde la Base de la Fuerza Espacial Vandenberg, en California, a bordo de la misión Transporter-17 de SpaceX. Posteriormente, fue ubicado en una órbita polar sincrónica al Sol, a unos 590 kilómetros de altitud.

Con un peso de cinco kilos y un volumen de cinco litros, el SUCHAI-4 funcionará como un laboratorio autónomo en el espacio.

Los objetivos del SUCHAI-4

Entre sus principales objetivos está probar un sistema de comunicaciones ópticas mediante láser hacia la Tierra, evaluar tecnología de radio LoRa para transmitir datos desde zonas remotas, operar un telescopio que observa en el espectro ultravioleta e infrarrojo cercano y estudiar el comportamiento de muestras biológicas en el ambiente espacial.

Según informó la casa de estudios, el investigador principal del proyecto, Marcos Díaz, explicó que el mayor desafío fue integrar diversos instrumentos en un espacio reducido.

"Ahora entramos en una etapa crucial: junto a radioaficionados de todo el mundo y estudiantes chilenos, estamos a la espera de captar las primeras señales que nos confirmen que el SUCHAI-4 está activo y listo para comenzar a ser comandado", mencionó.

Universidad de Chile

La decana de la FCFM, Susana Mondschein, destacó que esta misión consolida años de investigación y desarrollo tecnológico, además de demostrar la capacidad de la Universidad de Chile para liderar proyectos espaciales de alta complejidad.

Por su parte, la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Ximena Lincolao, afirmó que el lanzamiento representa "un paso firme hacia la consolidación de nuestra soberanía y capacidad aeroespacial", destacando el impacto de la inversión pública en ciencia.

El programa espacial de la Universidad de Chile

El SUCHAI-4 forma parte del programa espacial de la Universidad de Chile y continúa el trabajo iniciado con el primer satélite construido en el país, el SUCHAI-1, lanzado en 2017, seguido por SUCHAI-2, SUCHAI-3 y PlantSat en 2022.

Tras su despliegue desde el cohete Falcon 9, el equipo del laboratorio SPEL comenzará a monitorear el satélite desde la Tierra para confirmar su correcto funcionamiento e iniciar oficialmente una nueva etapa de la exploración espacial chilena.