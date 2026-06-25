Asteroide pasará cerca de la Tierra este sábado: Estiman que mide cerca de un kilómetro

25 jun. 2026 - 17:47 hrs.

Un asteroide de gran tamaño realizará un acercamiento a la Tierra durante este sábado 27 de junio, un fenómeno que ha despertado interés entre astrónomos y aficionados a la observación espacial en distintas partes del mundo.

Se trata del asteroide (152637) 1997 NC1, un objeto descubierto en 1997 que, según informó la Agencia Espacial Europea (ESA), pasará a unos 2,56 millones de kilómetros de nuestro planeta, una distancia equivalente a aproximadamente 6,6 veces la separación entre la Tierra y la Luna.

Tamaño del asteroide

De acuerdo con las estimaciones de la ESA, el tamaño del asteroide oscila entre los 750 y los 1.650 metros de diámetro, aunque algunas evaluaciones apuntan a dimensiones algo menores.

Según los especialistas, se trata de uno de los acercamientos más llamativos de los últimos años debido a las dimensiones del objeto, ya que encuentros de este tipo ocurren solo cada cierto tiempo.

¿Se podrá observar desde la Tierra?

La ESA indicó que el asteroide podrá ser observado mediante telescopios pequeños e incluso con prismáticos de gran alcance, especialmente desde el hemisferio norte.

Sin embargo, la observación podría verse dificultada por la luminosidad de la Luna, que estará particularmente brillante durante el momento de máxima aproximación.

Juan Luis Cano, integrante de la Oficina de Defensa Planetaria de la ESA, explicó que un acercamiento de un objeto de este tamaño "solo ocurre cada pocos años", aunque las condiciones de observación no serán las ideales debido a la presencia lunar.

¿Existe riesgo de impacto?

La respuesta es no. La Agencia Espacial Europea confirmó que la probabilidad de impacto contra la Tierra es cero y que el paso del asteroide forma parte de los acercamientos periódicos que realizan numerosos objetos cercanos a nuestro planeta.

Pese a ello, la agencia recuerda que los asteroides continúan siendo objeto de monitoreo constante debido a que algunos cuerpos de menor tamaño sí pueden ingresar a la atmósfera terrestre y generar explosiones aéreas capaces de provocar daños materiales.

¿Qué son los asteroides?

Los asteroides son restos rocosos que se formaron junto con el sistema solar hace miles de millones de años.Según la ESA, estos cuerpos espaciales contienen información valiosa sobre los orígenes de los planetas y podrían incluso haber contribuido a transportar moléculas complejas que favorecieron el surgimiento de la vida en la Tierra.

Por esta razón, además de monitorear posibles riesgos, las agencias espaciales de todo el mundo estudian estos objetos para comprender mejor la historia y evolución del sistema solar.

Todo sobre Astronomía