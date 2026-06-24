Revelan nueva teoría sobre el fin del Sistema Solar y el futuro de la Tierra da un inesperado giro

24 jun. 2026 - 20:00 hrs.

Durante décadas, los astrónomos han sostenido que la Tierra terminará siendo engullida por el Sol cuando nuestra estrella agote su combustible y se transforme en una gigante roja dentro de unos 5.000 millones de años. Sin embargo, una nueva investigación plantea un escenario muy diferente.

El estudio, publicado recientemente en la revista científica Astronomy & Astrophysics, concluye que nuestro planeta tendría posibilidades reales de escapar de la expansión solar, desafiando una de las teorías más extendidas sobre el destino final del sistema solar.

Aunque el hallazgo no significa que la Tierra siga siendo habitable, sí sugiere que podría evitar ser absorbida por el Sol cuando este llegue a sus últimas etapas de vida.

La teoría que cambia el destino de la Tierra

Hasta ahora, la mayoría de los modelos científicos indicaban que, al convertirse en una gigante roja, el Sol aumentaría tanto su tamaño que terminaría engullendo a Mercurio, Venus y la Tierra.

La nueva investigación, sin embargo, sostiene que existe otro factor clave que podría alterar ese desenlace: la enorme pérdida de masa que sufrirá el Sol durante su envejecimiento.

Según los investigadores, a medida que la estrella expulse grandes cantidades de materia mediante intensos vientos estelares, su fuerza gravitacional disminuirá significativamente, permitiendo que las órbitas planetarias se desplacen hacia regiones más alejadas del espacio.

Una batalla entre dos fuerzas

Los científicos explican que el futuro de la Tierra dependerá de una compleja competencia entre dos fenómenos. Por un lado, la expansión del Sol generará potentes fuerzas de marea que tenderán a arrastrar a los planetas cercanos hacia su superficie.

Por otra parte, la pérdida masiva de materia reducirá la gravedad solar, facilitando que los cuerpos celestes se alejen progresivamente.

De acuerdo con el estudio, las nuevas simulaciones muestran que este segundo efecto podría terminar imponiéndose, permitiendo que la Tierra evite ser absorbida.

El papel clave de una estrella vecina

Para mejorar la precisión de sus cálculos, los investigadores analizaron el comportamiento de una estrella envejecida conocida como L2 Puppis, considerada un posible reflejo del futuro del Sol.

Los datos obtenidos permitieron estimar con mayor exactitud la velocidad con la que una estrella en sus etapas finales pierde masa y cómo ese fenómeno afecta a los planetas que la rodean.

Además, el equipo utilizó modelos matemáticos más modernos desarrollados durante los últimos 15 años para comprender mejor cómo funcionan las fuerzas de marea en estrellas gigantes.

Mercurio y Venus no correrán la misma suerte

Las simulaciones muestran que no todos los planetas interiores lograrán sobrevivir: Según los resultados, Mercurio y Venus serían inevitablemente engullidos por el Sol durante su expansión máxima.

La situación sería distinta para Marte y la Tierra, cuyas órbitas se desplazarían lo suficiente para mantenerse fuera del alcance de la estrella moribunda.

Los autores del estudio sostienen que, bajo estos nuevos modelos, ambos planetas superarían las fases más violentas de transformación solar.

La Tierra sobreviviría, pero no la vida

A pesar de que el planeta podría escapar físicamente de ser devorado, las perspectivas para la vida son mucho menos optimistas.

Los investigadores advierten que la radiación extrema emitida por el Sol durante esas etapas destruiría las condiciones necesarias para la existencia de organismos vivos.

Los océanos se evaporarían por completo y la superficie terrestre se transformaría en un mundo árido e inhabitable.

En otras palabras, aunque la Tierra podría evitar desaparecer dentro del Sol, seguiría enfrentando un destino devastador cuando nuestra estrella alcance el final de su ciclo de vida.

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