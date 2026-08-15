Muere la mujer que más tiempo resistió bajo los escombros del terremoto en Colombia: Dejó a un niño de 12 años

15 ag. 2026 - 13:46 hrs.

¿Qué pasó?

Familiares de la mujer que resistió casi 37 horas atrapada por el terremoto en Colombia confirmaron el sábado su muerte después del rescate, mientras continúa la remoción de escombros en el país con la esperanza mínima de encontrar sobrevivientes.

El sismo de magnitud 7,4, el más potente del siglo en Colombia, deja desde el lunes al menos 294 muertos y casi 4.000 heridos, con las ciudades de Cali y Pereira como las más castigadas.

Daniela Largo, cuyo rescate el martes se convirtió en un símbolo de esperanza, falleció en la noche del viernes en un hospital, según informaron a la AFP sus familiares.

La mujer de 32 años fue sacada de los escombros en una camilla en Pereira en medio de gritos de alegría y aplausos, una imagen que conmovió a un país golpeado y que aún busca a por lo menos 320 desaparecidos, de acuerdo con datos del organismo de atención de desastres.

En las zonas más devastadas, los rescatistas remueven pedazos de techos y paredes con maquinaria a seis días del terremoto. Algunos regalan abrazos para aliviar el dolor de la tragedia y otros organizan recolectas para los damnificados que se concentran en albergues.

"Ya quiero que se acabe rápido todo esto", dijo Sandra Milena Pérez, madre de Daniela Largo, en llamada con la AFP. Largo dejó a un niño de 12 años.

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