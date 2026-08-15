Ley 40 Horas: ¿Cuándo es la última reducción en la jornada de trabajo?

15 ag. 2026 - 13:00 hrs.

En abril del año 2024 entró en vigor la Ley N° 21.561, popularmente conocida como la "Ley de 40 Horas", con la cual se reduce gradualmente la jornada laboral de los trabajadores del país.

Fue específicamente el 26 de abril de ese año cuando inició la primera etapa, la cual consideró una reducción de una hora a la semana, pasando así de 45 a 44 horas semanales.

El segundo cambio se produjo al tercer año de vigencia de la ley, por lo que el pasado 26 de abril de 2026 la jornada laboral pasó de las 44 a las 42 horas semanales que están vigentes actualmente.

¿Cuándo es la última reducción en la jornada?

El cronograma de la ley establece una última reducción horaria para los trabajadores, para que así finalmente entre en régimen la jornada laboral de 40 horas.

Este último cambio de jornada se producirá el próximo miércoles 26 de abril de 2028, coincidiendo con el quinto año de vigencia de la ley.

¿La jornada llegará a las 52 horas?

Actualmente, en el Congreso se discute el proyecto de "adaptabilidad laboral" presentado por el Gobierno de José Antonio Kast, el cual, si bien no cambia la jornada de 40 horas, sí modifica el actual ciclo de cálculo de 4 semanas a 16 semanas en general y hasta 52 semanas en rubros como el turismo.

Con esto, se abre la posibilidad de semanas laborales con topes máximos de 45 horas y 52 horas, las que posteriormente podrán compensarse con días de descanso adicional. En tanto, el pago de horas extra se producirá cuando no exista la compensación con días de descanso.

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