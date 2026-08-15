Local solo llevaba atendiendo tres días: Todo lo que sabe del incendio con explosión que dejó a 7 bomberos lesionados

15 ag. 2026 - 11:14 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la madrugada de este sábado se registró una explosión en un local de comida ubicado en Avenida Valparaíso, en la ciudad de Viña del Mar, que dejó 7 bomberos lesionados, uno de ellos en estado grave.

La explosión ocurrió cuando los bomberos intentaban ingresar para controlar un incendio originado por la inflamación de una olla en la cocina del local, que llevaba solo tres días funcionando.

Se presume que la explosión fue causada por un balón de gas de 45 kilos presente en el lugar.

Vecinos y comerciantes alertaron sobre la presencia de cilindros de gas, lo que llevó a los bomberos a tomar precauciones al ingresar.

El comandante de Bomberos, Hector Cáceres, señaló que "al hacer ingreso al lugar, se produjo una explosión, al parecer, por acumulación de gas. Se investiga qué originó la fuga de gas, porque tenemos tanto gas de cañería como gas de cilindro".

Para cerrar, añadió que "producto de esta explosión tenemos 7 bomberos con lesiones, seis leves y uno más complicado, que tiene heridas en su cuerpo y una contusión craneal que está en evolución".

La investigación está en curso para determinar si hubo fallas en la instalación o mantenimiento del gas. Además, la explosión causó daños en vidrios de departamentos cercanos y en locales aledaños.

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