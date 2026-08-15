Seis bomberos lesionados tras explosión: Video muestra lo ocurrido en incendio en Viña del Mar

15 ag. 2026 - 09:31 hrs.

¿Qué pasó?

Una fuerte explosión se registró durante la madrugada de este sábado al interior de un local comercial ubicado en avenida Valparaíso, casi en la esquina con Von Schroeders, en Viña del Mar. El hecho ocurrió cerca de la 01:00 horas y dejó al menos seis bomberos lesionados.

Equipos de emergencia habían sido alertados por un incendio estructural que afectaba a la parte baja de un edificio donde funcionan distintos locales comerciales y restaurantes, mientras que en los pisos superiores existen departamentos particulares.

Los voluntarios ingresaron al inmueble para controlar la emergencia cuando se produjo una violenta explosión, cuyo momento quedó registrado en imágenes. El estallido provocó que diversos elementos salieran proyectados desde el lugar y obligó a las personas que se encontraban en las inmediaciones a alejarse rápidamente.

De acuerdo con los antecedentes entregados por el periodista Rodrigo Escobar, el incendio se habría iniciado al interior de uno de los locales de comida. Sin embargo, las causas de la emergencia todavía están siendo investigadas y no se descarta ninguna hipótesis, entre ellas un eventual problema eléctrico o alguna falla al interior de la cocina producto del gas.

La explosión dejó a seis bomberos lesionados, quienes fueron trasladados hasta distintos centros asistenciales para recibir atención médica. En el lugar también trabajó personal de Carabineros, debido a la gran cantidad de personas que se encontraban transitando por este concurrido sector de Viña del Mar.

El hecho generó preocupación debido a que el sector concentra restaurantes, bares y otros locales nocturnos que mantienen una importante afluencia de público durante la madrugada. Incluso, en los registros se observa a una funcionaria de Carabineros esquivando elementos que fueron expulsados producto de la explosión.

Personal especializado deberá determinar el origen del incendio y establecer qué provocó la explosión que terminó afectando a los seis voluntarios durante el desarrollo de la emergencia.