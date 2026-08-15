Temblor en la zona centro norte: Conoce la magnitud y el epicentro del sismo

15 ag. 2026 - 06:40 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este sábado 15 de agosto, a las 06:00 horas, un temblor de magnitud 4,1 se registró en la zona centro norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 48 km al noroeste de Tongoy, en la región de Coquimbo, con una profundidad de 35,9 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

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