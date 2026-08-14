SHOA descarta tsunami en las costas de Chile tras fuerte terremoto de magnitud 7,7 en Indonesia

14 ag. 2026 - 18:35 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó este viernesla posibilidad de un tsunami en las costas de Chile a raíz del terremoto de magnitud 7,7 ocurrido en Indonesia, según la USGS de Estados Unidos.

¿Qué dijo el SHOA?

"Las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile", indica el boletín del SHOA.

¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el United States Geological Surveyl (USGS) de Estados Unidos, tuvo su epicentro a 68 kilómetros al noroeste de Ende, Indonesia, a 10 km. de profundidad.