Corte de Rancagua ratifica baja de carabinero que le habló por WhatsApp a una adolescente tras ser detenida

14 ag. 2026 - 17:03 hrs.

¿Qué pasó?

La Corte de Apelaciones de Rancagua respaldó la decisión de Carabineros de Chile de dar de baja de forma inmediata a un ex sargento segundo de la 1ª Comisaría de San Fernando, quien utilizó su posición de autoridad para conseguir el número telefónico de una adolescente de 17 años e iniciar una conversación personal no consentida.

Los hechos se remontan al 26 de septiembre de 2025, cuando la menor fue retenida durante un procedimiento por agresión entre estudiantes. En ese momento, el entonces funcionario consiguió los datos de contacto de la joven.

Los mensajes recopilados en la investigación

Días después del procedimiento, el expolicía comenzó a enviar constantes mensajes de WhatsApp a la adolescente. Según los antecedentes incorporados en el sumario institucional y ratificados en el fallo judicial, la conversación incluía frases como "Eres muy linda", "Me quedé pensando en ti" y "Permiso para soñarte".

Pero la situación no quedó ahí, ya que el exuniformado la invitó a tomar un helado y también le pidió fotos. Ante la investigación realizada por Asuntos Internos, el funcionario reconoció haber enviado los mensajes desde su teléfono personal.

Desvinculación e impacto institucional

Frente a la gravedad de los hechos, Carabineros aplicó el 3 de noviembre de 2025 la sanción de baja con efecto inmediato. La institución justificó la medida señalando que el funcionario vulneró el principio de probidad y comprometió gravemente el prestigio de la institución al aprovecharse de un procedimiento policial para fines personales.

El afectado presentó un recurso de protección ante el tribunal de alzada argumentando que la desvinculación se aplicó de manera desproporcionada antes de que concluyera el sumario administrativo definitivo.

El fallo de la justicia

La Corte de Apelaciones de Rancagua desestimó los argumentos de la defensa y rechazó la acción legal.

El tribunal precisó que la normativa interna de Carabineros permite la baja inmediata cuando la falta afecta la disciplina o la moralidad de la institución. Asimismo, se aclaró que esta medida cautelar no invalida el proceso administrativo, el cual continuará su curso para fijar las sanciones definitivas por su responsabilidad administrativa.