Trump asegura que "pronto" va a declarar el estrecho de Ormuz como "territorio de Estados Unidos"

14 ag. 2026 - 17:28 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este viernes, el Presidente Donald Trump dijo que "pronto" declararía el estrecho de Ormuz como parte del territorio de Estados Unidos.

Además, afirmó que Irán estaba siendo derrotado de forma contundente.

"Muy pronto declararé el estrecho de Ormuz territorio de Estados Unidos. Es cierto", dijo Trump durante un mitin político en una academia de policía en el estado de Nueva York.

El mandatario afirmó que esto ocurrirá "después de que terminemos de derrotar a Irán, que está siendo derrotado muy mal".

Tensiones en el estrecho de Ormuz

El miércoles, Trump publicó un mensaje en su cuenta de Truth Social afirmando que Washington tiene el control del estratégico estrecho de Ormuz y que lo "mantendrá", sin que Irán "pueda hacer nada al respecto".







Las tensiones por el control de esta vía marítima clave para el transporte de hidrocarburos y otras mercancías a través de Medio Oriente, impulsaron una iniciativa para construir un nuevo puerto y así reducir la dependencia del estrecho de Ormuz.

El proyecto sería desarrollado por DP World, uno de los mayores operadores portuarios del mundo, y consistiría en construir un nuevo puerto sobre el Golfo de Omán, ubicado en Emiratos Árabes Unidos.